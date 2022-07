Vernissage in der Bad Wurzacher Galerie in Maria Rosengarten

Die Kunstausstellung „Farbspiel" von Renate Schobner-Hadamitzky wird am 15. Juli in der Galerie in Maria Rosengarten von Bad Wurzach eröffnet. Sie ist dann bis zum 2. September zu sehen.

Nachdem die Ausstellung 2020 corona-bedingt abgesagt wurde, sind Renate Schobner-Hadamitzkys Werkle doch noch zu sehen. Die Künstlerin aus Blaustein gestaltet bereits seit 27 Jahren Acrylbilder. Aber auch die Arbeit an Holz und Stein fasziniert sie von jeher.

Die Besucher der Kunstausstellung dürfen sich laut Ankündigung auf vielfältige Werke, von segmenthaft schwebend bis hin zu vielschichtig, freuen. Eröffnet wird die 239. Kunstausstellung mit einer Vernissage am 15. Juli um 19 Uhr.

Die Ausstellung in den Räumen der Stadtbücherei ist während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen: dienstags 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr; mittwochs und freitags 14 bis 18 Uhr; donnerstags 10 bis 18 Uhr; samstags 10 bis 12 Uhr. Weitere Infos: Telefon 07564 / 302110 oder 07564 / 2665. Der Eintritt ist frei.