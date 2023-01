Vermisste Frau aus Bad Wurzach tot in einem See gefunden

Die vermisste 77-Jährige aus Bad Wurzach ist tot. Das teilt die Polizei mit.

Die Frau wurde demnach am Neujahrstag tot in einem See bei Bad Wurzach gefunden. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden des Todes der Frau.

Die 77-Jährige wurde seit dem 10. Dezember gesucht. Damals hatte sie am Morgen ihre Wohnanschrift mit unbekanntem Ziel verlassen. Gesucht wurde nach ihr nicht nur in und um Bad Wurzach, sondern auch in den Bereichen Biberach und Lindau.