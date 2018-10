Verletzte Person nach Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von mehr als 5000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 9 Uhr in der Jörgstraße in Bad Wurzach. So berichtet die Polizei. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Jörgstraße in Richtung Sprollstraße und missachtete bei der Kreuzung Sebastianstraße eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 34-jährige VW-Fahrerin. Durch den Aufprall wurde der VW in eine neben dem Fahrbahnrand befindliche Hecke abgewiesen. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Die 34-Jährige zog sich bei dem Unfall mehrere Prellungen zu.