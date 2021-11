Verkehrsunfallflucht nach Spiegelstreifer

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in der Marktstraße in Bad Wurzach ereignete, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein bislang unbekannter Verursacher streifte laut Polizeibericht den linken Außenspiegel, eines am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Caddy, wodurch der Seitenspiegel herabgerissen wurde. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um ein weißes Wohnmobil mit braunen Schattierungen gehandelt haben.

Dieses soll nach dem Verkehrsunfall von der Marktstraße in Richtung Schloßstraße/Leutkircher Straße abgebogen sein. Der Polizeiposten Bad Wurzach bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und dem Verursacher geben können, sich unter Telefon 07564/20 13 zu melden.