Verkehrspsychologinnen warnen: Auch betrunkene Radler verlieren ihren Führerschein

Immer wieder tauchen sie im Polizeibericht auf: alkoholisierte Radler. „Betrunkener Radfahrer stürzt auf dem Heimweg“, „Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer“, „Betrunkener Radfahrer nimmt Polizeistreife die Vorfahrt“ oder „Betrunkener Radfahrer stürzt mit fast zwei Promille“, so lauteten einige Schlagzeilen der vergangenen Wochen in der „Schwäbischen Zeitung“.

Was viele nicht wissen: Nicht nur Alkohol am Steuer, sondern auch Alkohol am Lenker kann zum Verlust des Führerscheins führen. Darauf weisen die Verkehrspsychologinnen Franziska Contag aus Bad Wurzach und Johanna Riempp-Grünziger aus Isny hin.

Eine Straftat

Ein Radfahrer gilt als absolut fahruntüchtig, wenn er 1,6 Promille oder mehr Alkohol im Blut hat. Wer mit einer solchen Blutalkoholkonzentration Fahrrad fährt, begeht eine Straftat und bekommt erst einmal „nur“ eine Geldstrafe. Spätestens bei Einleitung eines Strafverfahrens sollte man sich gut informieren, zum Beispiel auf der Website „kenn-dein-limit.de“, denn betrunkene Radler müssen sich auf weitere Konsequenzen gefasst machen.

Beim Autofahren und Führen sonstiger Kraftfahrzeuge liegt der Grenzwert der„absoluten Fahrunsicherheit“ bei 1,1 Promille. Gibt es Anzeichen von relativer Fahrunsicherheit, beispielsweise Fahrfehler, liegt die Grenze zur Straftat für Kraftfahrzeuge schon bei 0,3 Promille.

Darunter fallen auch E-Scooter und die „echten“ E-Bikes (Regelung wie Auto). Bei Fahrunsicherheit mit Gefährdung oder Verletzung Anderer kann man sich mit jeglichem Fahrzeug, also sowohl als Radler als auch mit Pedelec, strafbar machen.

Kein „Idiotentest“

Ab 1,6 Promille muss der Radfahrer auf jeden Fall zu einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU), im Volksmund fälschlicherweise „Idiotentest“ genannt, um seine Fahrerlaubnis im besten Fall zu behalten oder später wiederzubekommen. Dann kommen die Verkehrspsychologinnen Franziska Contag und Johanna Riempp-Grünziger ins Spiel.

„Wir bereiten unsere Patienten und Klienten auf diese MPU vor“, sagt Contag, die nach vielen Jahren der Tätigkeit erst vor Kurzem ihre Praxis in Bad Wurzach geschlossen hat. Ihre Kollegin aus Isny ist dagegen immer noch im Bereich vom Oberallgäu bis Konstanz und von Lindau bis nach Memmingen tätig.

Das wird bei einer MPU gefordert

Was ist diese MPU überhaupt? „Sie besteht aus drei Teilen“, erläutern die Expertinnen. Es beginne mit einer medizinischen Untersuchung: Blut, Leber, Blutdruck, Puls. Es folgt eine testpsychologische Untersuchung, in der unter anderem die Reaktionsfähigkeit geprüft wird.

„Für Leute ab 50 Jahren wird’s da schon schwierig“, sagt Franziska Contag. Auch wenn es da viele blödsinnige Mythen gebe: „Die älteste und blödeste: Man muss zwei Kugeln übereinanderstellen – das hat es nie gegeben.“

Wichtigster Teil der MPU ist die psychologische Untersuchung. „Im Gespräch mit dem Gutachter geht es darum, wie es zum Vorfall kam, wieviel in welcher Zeit getrunken wurde, um Trinkmotive, um die Trinkgeschichte. Und natürlich darum, was der Klient seitdem geändert hat“, so Contag. Johanna Riempp-Grünziger ergänzt: „Letztlich soll der Gutachter herausfinden, wie es um den grundsätzlichen Umgang mit Alkohol oder auch Drogen steht.“

Denn eines sei klar, so die Expertinnen: „Wer mit 1,1 oder 1,6 Promille überhaupt noch mit dem Auto oder dem Rad fahren kann, muss schon öfter getrunken haben. Das ist antrainiertes, gewohnheitsmäßiges Trinken. Einem Genusstrinker ist bei einem Promillewert von 0,8 richtig schlecht.“

Mit hohen Blutalkoholwerten aufgefallene Personen seien keine trinkenden Fahrer, sondern „fahrende Trinker“. Daher müssen diese Personen in der Regel ein Jahr lang Abstinenznachweise vorlegen. Dies geschieht bei besonders qualifizierten medizinischen Stellen zum Beispiel alle drei Monate mittels einer Haarprobe oder mit unangekündigten Urinkontrollen.

Zeitaufwendig und teuer

Vorgenommen wird die MPU von amtlich anerkannten Begutachtungsstellen für die Fahreignung, erzählen die Fachfrauen. Dies sind zum Beispiel in der Region die TÜV-Stellen in Ravensburg, Memmingen, Ulm und Kempten, die Avus in Buchloe und die pima mpu in Ulm.

Das Verfahren bis zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis ist zeitaufwendig und vor allem teuer, sehr teuer. „Die MPU kostet etwa 650 Euro bei Alkoholvergehen. Dazu kommen unter anderem die Geldstrafe und die mehrfachen Abstinenznachweise. Ich hatte schon Klienten, bei denen sich das auf Tausende Euro summierte“, sagt Franziska Contag.

Natürlich kostet auch die Vorbereitung auf die MPU Geld. „Sie ist nicht verpflichtend, aber anzuraten, ohne fällt ein sehr hoher Prozentsatz bei der MPU durch“, so die Bad Wurzacherin und ergänzt bedauernd: „Viele kommen aber erst dann zu uns, wenn sie bei der ersten MPU durchgefallen sind.“

Keine Schummelhilfe

Dabei helfen Contag und ihre Isnyer Kollegin ihren Patienten und Klienten selbstverständlich nicht, sich durch die Prüfung „durchzuschummeln“. Offiziell heißt diese Vorbereitung „Beratung zur Fahreignung“ oder „verkehrstherapeutische Intervention“ betont Johanna Riempp-Grünziger.

Sie rät dazu, sich bei der zuständigen Führerscheinstelle oder über den „Bundesverband Niedergelassener Verkehrspsychologen“ nach anerkannten Verkehrspsychologen zu erkundigen und/oder eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen. Sie warnt davor, auf Scharlatane hereinzufallen, die im Internet ihre Dienste anbieten, Erfolg versprechen, „horrende Preise kassieren und die Leute trotz markiger Versprechungen im Regen stehen lassen“.

Riempp-Grünziger erklärt, was der Zweck ihrer Arbeit ist: „Wir versuchen, mit unseren Klienten die Hintergründe ihres Alkoholkonsums herauszufinden. Nur wer sich seines Problems bewusst ist, wird die MPU bestehen können. Abstinenz führt zu einer Klärung des Geistes.“ Es sei ein Weg nötig wie bei einer Beichte, sagt Contag: „Besinnen, bereuen, Vorsätze fassen, bekennen, Buße, Lossprechung.“

„Viele, die unvorbereitet in die Untersuchung gehen, erzählen die tollsten Geschichten, wie es zu der hohen Promillezahl gekommen ist. Oder sie geraten als Folge des Stress’ in ein defensives Verhalten und geben zum Beispiel eine Menge getrunkenen Alkohols an, die mit der Promillehöhe absolut nicht vereinbar ist. Das ist wie ein Freifahrtschein zum negativen Ergebnis“, führt Franziska Contag aus.

Dankbar, erwischt worden zu sein

Wer dagegen sein Problem erkenne und abstelle, für den sei es wie eine Erlösung, so die Erfahrung der Bad Wurzacher. Viele ihrer Patienten seien am Ende regelrecht dankbar gewesen, dass sie betrunken erwischt worden waren.

„Ich hätte diesen Job nicht 30 Jahre gemacht, wenn es keine lohnende Arbeit gewesen wäre“, sagt Franziska Contag.

In den vergangenen Jahren sei die Anzahl Radfahrer, die betrunken erwischt wurden und zur MPU mussten, spürbar gestiegen, berichten die Fachfrauen aus Bad Wurzach und Isny. „Viele versichern glaubhaft, sie wären in ihrem betrunkenen Zustand niemals mit dem Auto gefahren. Das Wissen, dass auch betrunken Fahrrad zu fahren zum Führerscheinverlust führen kann, ist nicht weit verbreitet“, erzählt Johanna Riempp-Grünziger.

Wichtig ist ihr dabei zu betonen, dass es sich bei dieser Gesetzeslage nicht um eine Abzocke handelt.

„Alkoholisiert mit dem Rad, dem E-Bike oder dem E-Scooter zu fahren, ist lebensgefährlich – für sich selbst und für andere.“

„Dieses Bewusstsein fehlt fast allen.“ Erschwerend kommt hinzu, dass wegen einer Fahrt mit einem Kraftfahrzeug, also auch mit E-Bike oder E-Scooter, die Anordnung zur MPU schon ab 1,1 Promille erfolgen kann, wenn bei einer Verkehrskontrolle keine alkoholtypischen Ausfallerscheinungen bemerkt werden. Denn dies lässt auf eine überdurchschnittliche Alkoholgewöhnung schließen.

Sonst ist die MPU bei erstmaliger Auffälligkeit erst ab 1,6 Promille fällig. Fällig wird sie aber auch bei wiederholter Auffälligkeit mit einem Kraftfahrzeug, selbst wenn diese sich nur im Bereich zwischen 0,5 und 1,09 Promille bewegt.

Böses Erwachen

Grundsätzlich lege die Verkehrsbehörde eine Akte über eine Person an, wenn diese mit hohem Alkoholeinfluss auffällig geworden ist. „Das gilt auch, wenn einem dies als Fußgänger oder zu Hause passiert“, betont Riempp-Grünziger. Das könne bei Jugendlichen zu einem bösen Erwachsen führen, wenn sie ihren Führerschein machen wollen – und dann erst einmal zur MPU geschickt werden.

In Maßen zu trinken, diesen Genuss mögen die Verkehrspsychologinnen niemandem verwehren. „Der sicherste Weg nach Hause ist aber immer der im nüchternen Zustand.“

Die Gesetze gegen Alkohol im Straßenverkehr seien auch weder Schikane noch Abzocke, unterstreichen Franziska Contag und Johanna Riempp-Grünziger mit Nachdruck. „Es geht darum, Menschenleben zu schützen. “