Verführerischer Falle im Moor

Hochmoore sind nass, nährsalzarm und sauer. Um unter solchen Bedingungen leben zu können, benötigen Tiere und Pflanzen spezielle Anpassungen und so manchen Trick. Etwas besonders Raffiniertes hat sich dabei der Sonnentau ausgedacht.

In den Moorgebieten Oberschwabens findet man drei Sonnentau-Arten aus der Gattung Drosera: Rundblättrigen Sonnentau, Langblättrigen Sonnentau und Mittleren Sonnentau.Die Blätter wachsen aus einer Blattrosette am Boden und sind mit zahlreichen Drüsenfortsätzen besetzt, den Tentakeln. Diese sondern einen glänzenden und duftenden Tropfen ab, der wie Tau verführerisch in der Sonne glitzert. Insekten erhoffen sich hier ein leckeres Mahl, geraten jedoch in die klebrige Falle einer fleischfressenden Pflanze. Denn der zähflüssige Tropfen liefert keineswegs eine nahrhafte Zuckerlösung, sondern enthält Eiweiß spaltende Enzyme sowie Ameisensäure. Bleiben Tiere an diesem Fangschleim haften, krümmen sich die Tentakel und Blätter nach und nach ein und umschließen die Beute. Die Enzyme lösen die Beute auf und die Köpfchen der Tentakel nehmen Stickstoff und Mineralien auf. Nur der Chitinpanzer bleibt übrig. Nach mehreren Tagen ist der Verdauungsprozess beendet und die Blätter werden wieder flach.

Mit dieser Strategie haben sich die Sonnentau-Arten an ihren nährsalzarmen Moorstandorten eine neue Stickstoffquelle erschlossen. Und dies sehr erfolgreich, denn Pflanzen, die Insekten gefangen haben, bringen erwiesenermaßen mehr Samen hervor.