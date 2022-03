Vereine und Unternehmen können beim Ferienprogramm 2022 mitmachen

Ein bisschen Zeit bis zu den Sommerferien ist zwar noch, aber die Planungen für das Bad Wurzacher Ferienprogramm sind schon jetzt in vollem Gange. Auch in den kommenden Sommerferien im Zeitraum vom 28. Juli bis 9. September bietet die Stadt Bad Wurzach in Kooperation mit Vereinen, Betrieben und Ehrenamtlichen ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche an. Ob Betriebsführungen, Bastel-, Musik- oder Sportangebote: Anbieter haben beim Ferienprogramm die Möglichkeit, ihr Unternehmen oder ihren Verein vorzustellen, dabei direkten Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen zu knüpfen sowie mögliche neue Vereinsmitglieder oder Auszubildende zu gewinnen. Wer Interesse hat und einen Programmpunkt anbieten oder sich an einer Veranstaltung beteiligen möchte, kann sich bis spätestens Montag, 2. Mai, bei der Stadtverwaltung bei Vanessa Stöckle unter der Telefonnummer 07564 / 30 21 10 oder per E-Mail an vanessa.stoeckle@bad-wurzach.de melden.