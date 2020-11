Verallia will „Glas neu denken“

Recycling wird immer bedeutender. Die Bad Wurzacher Verallia, ein weltweit führender Hersteller von Glasverpackungen für Lebensmittel und Getränke, hat dies nach eigenen Angaben erkannt. Das Unternehmen gab nun seinen Unternehmenszweck bekannt: „Glas neu denken – für eine nachhaltige Zukunft“.

Dieser Unternehmenszweck fasse die Ambitionen von Verallia für das Unternehmen zusammen und sei vollständig in die langfristige Strategie der Gruppe integriert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Verallia wird demnach in drei Hauptarbeitsbereichen seine Bemühungen weiter verstärken: Beschleunigen von Innovation in der Wertschöpfungskette, um den CO-Ausstoß vom Design bis zum Produkttransport zu verringern; Wieder- verwendung von Glasverpackungen in lokalen Kreisläufen fördern und unterstützen; Recyclingsysteme in allen seinen Märkten stärken. Dies werde in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Aktionären und Vertretern der lokalen Gemeinschaft geschehen, kündigt das Unternehmen an.

Michel Giannuzzi, Vorsitzender und CEO von Verallia, dazu: „In einer Welt, die sich zu einer CO-neutralen Gesellschaft wandelt, wollen wir eine führende Rolle bei der Umgestaltung des Verpackungssektors spielen.“