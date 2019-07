Verallia legt Geschäftsbericht vor

Die Halbjahreszahlen des Herstellers von Glasverpackungen Verallia bestätigen laut Pressemitteilung der Gesellschaft die Prognosen: Umsatz und Ergebnis hätten sich positiv und somit planmäßig entwickelt und so lägen sämtliche wichtigen Ergebnis- und Ertragskennzahlen über dem Vorjahresniveau, heißt es dort.

Der Umsatz des Konzerns betrug in der aktuellen Berichtsperiode 275,9 Mllionen. Euro und lag knapp neun Prozent über dem Vorjahreswert in Höhe von 253,7 Millionen Euro. Zurückzuführen sei dies sowohl auf Mengen- als auch Preiseffekte, leicht unterstützt durch eine positive Entwicklung der Wechselkurse von Rubel und Griwna.

Zum 30. Juni lag das ausgewiesene Konzernergebnis bei 23,5 Millionen Euro nach 19,3 Millionen Euro im Vorjahr. Das Operative Ergebnis des Konzerns beträgt 37,5 Millionen Euro und ist damit um 5,5 Millionen Euro höher als in der Vergleichsperiode 2018. In Deutschland stieg der Umsatz um gut sechs Prozent von 190,2 Millionen Euro auf 202,3 Millionen Euro. In Osteuropa konnte sogar eine Steigerung um knapp 16 Prozent von 63,6 Millionen Euro auf 73,7 Millionen Euro erreicht werden. Beide geographischen Segmente leisteten auch in der aktuellen Berichtsperiode einen positiven Beitrag zum operativen wie auch zum Konzernergebnis, heißt es weiter.

Die Verallia geht davon aus, dass sich diese Entwicklung auch im zweiten Halbjahr so fortsetzt. Unsicher stellen sich weiterhin die Rahmenbedingungen in Russland und der Ukraine dar. Im Vergleich zum Vorjahr scheint sich die Lage weiter stabilisiert zu haben, die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.

Das Unternehmen habe die Ausrichtung auf nachhaltige Ertragssicherung und qualitativ hochwertige Produkte auch in den ersten sechs Monaten des Berichtsjahres aufrechterhalten und sieht sich in der Fokussierung auf Innovation, Service und die Qualität insgesamt bestätigt.