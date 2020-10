Verallia-Konzern unterstützt in Corona-Krisenfällen

Schulen geschlossen, Betriebe in Kurzarbeit, Arztpraxen nur mangelhaft mit Schutzausrüstungen versorgt: An vielen Ecken und Enden hat es im Laufe der Corona-Krise gehapert, schreibt die Verallia Deutschland AG in einer Pressemitteilung. Der Behälterglashersteller sei eingesprungen, wo es ihm möglich war.

So unterstützte er Tafelläden mit Nudeln und gab Schutzkleidung, die sonst für Besuchergruppen eingesetzt wird, an Krankenhäuser weiter. An Kinderheime und Schulen spendete er Laptops und Tablets, damit diese die Aufgabe des digitalen Lernens bewältigen können – so auch in Bad Wurzach.

Manager verzichteten auf Teil des Gehalts

Das Top-Mangement des Konzerns hatte laut Mitteilung gleich zu Beginn der Krise für sich beschlossen, auf einen Teil seines Jahresgehalts zu verzichten. Diese Gelder werden nun Zug um Zug für soziale Zwecke in Form von Sachspenden verwendet. „Mit diesem Beitrag möchten wir diejenigen in unseren Gemeinden unterstützen, die es in der Krise besonders hart getroffen hat“, erklärte der Vorstandsvorsitzende von Verallia Deutschland, Hugues Denissel. An allen vier deutschen Standorten von Verallia in Bad Wurzach, Essen, Wirges im Westerwald und Neuburg an der Donau wurden Sachspenden organisiert (siehe Kasten). Die Standorte wurden dabei unterstützt von Mitgliedern der Betriebsräte sowie der Verallia-Werkfeuerwehren, die bei der Verteilung behilflich waren.

Die Maßnahmen würden als Teil der sozialen Verantwortung gesehen, die das Unternehmen für die Standorte mitübernimmt, in denen es tätig ist. Die Verallia Deutschland AG entspreche damit den selbstgesetzten Zielen, durch Spenden und gesellschaftliches Engagement die Entwicklung dieser Kommunen zu fördern. Ähnliche Maßnahmen seien auch an den drei osteuropäischen Standorten in der Ukraine und Russland organisiert worden.

Sachspenden von Verallia

In Bad Wurzach und Neuburg erhielten die örtlichen Tafeln eine Tonne Nudeln sowie Kekse und Schokoriegel. Ein Secondhand-Laden wurde mit Sachspenden unterstützt.

Schulen in Bad Wurzach wurden mit Desinfektionsspendern und -mittel ausgestattet und erhielten insgesamt Laptops und IT-Ausstattung in Höhe von rund 25 000 Euro, um dadurch mehr Schülern das digitale Lernen zu ermöglichen.

Das Kinder- und Jugendzentrum St. Josef in Schrobenhausen bei Neuburg erhielt je sieben neue Laptops und WLAN-Router im Wert von insgesamt rund 5000 Euro, um auch dort die Lernsituation zu erleichtern.

In Essen ging ein Teil der Hilfe an das Brückenteam der Uniklinik Essen, das mit den von Verallia gespendeten Geräten nun Blutuntersuchungen bei schwerkranken Kindern und Jugendlichen vor Ort zu Hause machen kann. Zusätzlich gingen Spenden an das Friedensdorf International, das sich um Kinder aus Krisengebieten kümmert, die in Deutschland medizinische Betreuung brauchen. Hierfür wurden dringend benötigte Kleidung und Waschmittel beschafft.

In Wirges im Westerwald erhielt die dortige Theodor-Heuss-Realschule 20 neue Laptops im Wert von 9000 Euro, um besser für den digitalen Unterricht gerüstet zu sein. Altersheime und Arztpraxen bekamen vorrätige FFP2-Masken, damit sie ihre Arbeit aufrecht erhalten konnten. Einweg-Schutzmäntel, die für eine interne Veranstaltung vorgesehen waren, die nun auf nächstes Jahr verschoben wurde, konnten einem Krankenhaus in Paris gespendet werden.

Mitarbeiterinnen an mehreren Standorten nähten in ihrer Freizeit Nase-Mund-Schutz nicht nur für die eigene Belegschaft, sondern auch für eine Kinderarzt-Praxis und weitere Einrichtungen. (sz)