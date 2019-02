Verallia hat ein neues einheitliches Markenzeichen

Ein neues, für alle Länder einheitliches Kennzeichen, die sogenannte Puntmark, erscheint unter den Flaschen und Gläsern, die von der Verallia-Gruppe hergestellt werden. Wie aus einer Pressemittelung hervorgeht, möchte das Unternehmen die Identifikation der Marke auf der ganzen Welt erleichtern. Von nun an wird die Produktion aller Werke unabhängig vom Land, in dem sie sich befinden, mit einem V gekennzeichnet, gefolgt vom Buchstaben des Landes. Die ersten Produktionen mit diesem neuen Logo wurden in den Werken in Argentinien, Chile, Italien, Deutschland, Portugal und Spanien ausgeliefert, heißt es weiter. Foto: Roland Rasemann