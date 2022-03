Verallia Deutschland AG spendet über 160 000 Euro für die Ukraine

Der Vorstand der Verallia Deutschland AG hat beschlossen, sein Spendenbudget des Jahres 2022 für Hilfeleistungen für die Ukraine zu verwenden, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Auch die Belegschaft trage ihren Anteil bei. Aus Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine und zu den rund 500 Kolleginnen und Kollegen im Werk in Zorya, das im Westen der Ukraine liegt, war das Bedürfnis nach Hilfeleistung und Unterstützung vom ersten Tag der kriegerischen Auseinandersetzungen an sehr groß, heißt es weiter. Unternehmensintern gab es verschiedene Maßnahmen und Initiativen, an denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligten. So sammelte die Belegschaft aller vier Standorte in Deutschland innerhalb weniger Tage knapp 7000 Euro ein, von denen humanitäre Hilfsgüter erworben und in die Ukraine gebracht werden sollen. Diese Aktion wurde auch von den Arbeitnehmer-Vertretern durch einen speziellen Wein-Verkauf zugunsten der Ukraine-Hilfe unterstützt.

Ein großer Beitrag konnte über die Werkfeuerwehren der deutschen Standorte geleistet werden: durch gute Beziehungen zum Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz und dessen Verbindungen über polnische Partnerstädte, konnten neue Gerätschaften und Hilfsmittel für den Katastrophenschutz wie Rettungsgerät, Stromaggregate, Schläuche, Einsatzbekleidung im Wert von über 80 000 Euro direkt an die ukrainischen Feuerwehr übergeben werden. Darüber hinaus hatten die Werkfeuerwehren ihre Bestände durchforstet und gesammelt, was noch kurzfristiger an gebrauchtem Material und Equipment als Direkt-Hilfe den Feuerwehren in der Ukraine zur Verfügung gestellt werden konnte, wie es weiter in der Mitteilung heißt.

„Dank der Unterstützung und einem außerordentlichen Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen in Polen, konnten wir von Tag eins an Hilfstransporte mit Lebensmitteln, Wasser, Medizin- sowie Hygieneprodukten, Schlafsäcken usw. in die Ukraine bringen. Hierzu wurden die Hilfsmittel im Wert von weiteren rund 80 000 Euro in Polen eingekauft und Lastwagen samt Fahrern für den Transport von Polen aus organisiert“ erklärt Dirk Bissel, Vorstandsvorsitzender, wie seitens des Unternehmens sofort reagiert wurde.

Darüber hinaus bietet Verallia am Standort Bad Wurzach geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern einmal pro Woche 50 bis 60 kostenlose Mittagessen an, die über die Kirchengemeinden Bad Wurzach ausgegeben werden.