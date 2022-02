Verallia Deutschland AG spendet für den Stadtwald

Das Management des Verallia Konzerns mit Sitz in Paris hat beschlossen, eine Spendensumme von weltweit insgesamt 1,5 Millionen Euro pro Jahr für lokale Projekte an den Standorten des Unternehmens zur Verfügung zu stellen. Das berichtet die Stadt Bad Wurzach. Sie gehört zu den Profiteuren.

Da die Projekte einen sozialen und/oder nachhaltigen Aspekt berücksichtigen sollen, hat sich die Verallia Deutschland AG an die Stadt Bad Wurzach gewandt, um geeignete Maßnahmen zu identifizieren, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Das Projekt war schnell gefunden: Teile des städtischen Waldes auf der Gemarkung von Bad Wurzach waren kurz davor durch Sturmschaden stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Viele Hektar Wald mussten oder müssen noch neu aufgeforstet werden. „Neben den Fördermitteln des Bundes und des Landes, die nicht ausreichten, um alle entstandenen Kosten zu decken, kam die Spende der Verallia Deutschland AG in Höhe von gut 14 000 Euro wie gerufen,“ so Bürgermeisterin Alexandra Scherer beim Besuch des betroffenen Waldstückes am Haidgauer Berg.

Dr. Dirk Bissel, der neue Vorstandsvorsitzende der Verallia Deutschland AG, der bei der Besichtigung des Waldes ebenfalls dabei war, erklärt: „Diese Projekte, die wir mit den Spenden unterstützen, sollen im Einklang mit dem Unternehmenszweck „Glas neu denken – für eine nachhaltige Zukunft“ stehen.“ Der Unternehmenszweck sei auf das Ziel der Kreislaufwirtschaft und Inklusion ausgerichtet. „Die Gelder werden an allen Standorten des Konzerns für sinnvolle Zwecke in diesem Zusammenhang in Form von Sachspenden verwendet“, so Bissel.

Die Unterstützung werde als Teil der sozialen Verantwortung gesehen, die das Unternehmen für die Standorte mitübernimmt, an denen es tätig ist. Die Verallia Deutschland AG entspricht damit den selbstgesetzten Zielen, durch Spenden und gesellschaftliches Engagement die Entwicklung dieser Kommunen zu fördern.