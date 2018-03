Verallia Deutschland AG bei Umsatz und Ergebnis im Plan

Die Verallia Deutschland AG hat sich im Geschäftsjahr 2017 nach eigenen Angaben bei Umsatz und Ergebnis planmäßig entwickelt.

Der Konzernumsatz des Herstellers von Glasverpackungen mit Sitz in Bad Wurzach betrug demnach 504,2 Millionen Euro (Vorjahr: 421,1 Millionen Euro). Das Konzernergebnis nach Steuern lag bei 24,7 Millionen Euro (Vorjahr: 29,9 Millionen Euro).

Der Markt für Behälterglas in Deutschland habe eine leicht steigende Tendenz gezeigt. Die Inlandsmärkte in Russland und der Ukraine bleiben in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld weiterhin schwierig, teilt das Unternehmen mit. Für die AG wird der Umsatz mit 378,3 Millionen Euro angegeben (Vorjahr: 325,4 Millionen Euro).

Aufgrund des im April 2016 abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags wurden von der AG 35 Millionen Euro (Vorjahr: 44,3 Millionen Euro) an die Horizon Holdings Germany GmbH abgeführt, was – wie im Vorjahr – zu einem Jahresüberschuss der AG von 0,0 Millionen Euro führte. Die festgelegte Ausgleichszahlung für die außenstehenden Aktionäre – die durch die Horizon Holdings Germany GmbH ausbezahlt wird – beträgt 20,27 Euro je Aktie (brutto), netto entspricht dies 17,06 Euro.

In Osteuropa betrug der Umsatz 127 Millionen Euro (Vorjahr: 96,7 Millionen Euro). Nach wie vor sei das Marktumfeld dort insbesondere vor dem unsicheren politischen Hintergrund als schwierig zu bezeichnen, heißt es. Generell sei der russische Behälterglasmarkt weiterhin durch Überkapazitäten geprägt gewesen. Und in der Ukraine sei die Landeswährung Griwna weiterhin sehr schwankend. Die überproportionale Entwicklung des Umsatzes sei unter anderem durch eine Wannenreparatur im zweiten Rumpfgeschäftsjahr 2016 bedingt.

„Gut gerüstet“

Für das laufende Jahr erwartet die Verallia Deutschland AG einen gleichbleibend stabilen deutschen Markt mit einer anhaltenden intensiven Wettbewerbssituation. Auf Basis eines verbesserten Produktportfolios und weiterer Investitionen sieht sich das Unternehmen gut gerüstet, sich den bestehenden Herausforderungen zu stellen.

Als Folge der relativ guten Weltwirtschaftslage seien Erhöhungen vor allem bei den Rohstoff- und Energiepreisen nicht auszuschließen. Die bereits in den Vorjahren angestoßenen Kostensenkungsprogramme würden im Rahmen eines kontinuierlichen Kostenmanagements auch zukünftig fortgeführt werden.

In Osteuropa erwartet das Unternehmen für 2018 ein leichtes Wachstum der Wirtschaft. Vor allem in der Ukraine hänge das Ausmaß der weiteren positiven Entwicklung davon ab, wie sich die In- und Auslandsnachfrage erhole.

Der Konzern rechne für das laufende Jahr mit einem Umsatz leicht über dem Niveau von 2017 und einem operativen Ergebnis über dem des Vorjahres.