Vekehrskonzept: Bad Wurzach fragt seine Bürger

Ein Verkehrskonzept für die Innenstadt von Bad Wurzach. Nicht weniger ist das Ziel der Stadtverwaltung. Dazu soll es nun, im zweiten Anlauf, am Samstag, 16. Juli, eine Infoveranstaltung mit anschließendem Workshop im Kurhaus geben. Ein erster Termin im Juni war von der Stadt kurzfristig abgesagt worden.

Diese Bürgerbeteiligung ist der zweite Schritt eines langwierigen Verfahrens mit offenem Ende. Im November 2019 hatte das Büro Rapp Trans aus Freiburg im Gemeinderat Ergebnisse einer Untersuchung des Ist-Zustands und eine Verkehrsprognose für 2030 vorgestellt. Daraufhin hatte das Gremium die Entwicklung eines Verkehrskonzepts für die Innenstadt beschlossen – inklusive Bürgerworkshops.

Tausende Autos unterwegs

Wolfgang Wahl vom Büro Rapp Trans hatte im November 2019 Zahlen für den Innenstadtverkehr vorgestellt. Demnach sind täglich rund 10400 Fahrzeuge auf der Leutkircher Straße (1200), der Ravensburger Straße (2000), der Marktstraße/Herrenstraße (3200) und der Biberacher Straße (4000) unterwegs. 31 Prozent davon ist Durchgangsverkehr, der auf das gut ausgebaute Umgehungsnetz ausgelagert werden könnte.

Ohne Konzept zur Lenkung der Verkehrsströme werde die Autoanzahl bis 2030 stark zunehmen, prognostizierte Wahl damals. Er sprach von fast 8000 Fahrzeugen im verkehrsberuhigten Bereich, 4500 in der Leutkircher Straße und jeweils 6000 in der Biberacher und der Ravensburger Straße.

Konfliktpotenzial verringern

Allgemeine Ziele eines Konzepts sind, so die Verwaltung in einer Mitteilung, die Minimierung festgestellter Nutzungskonflikte (also beispielsweise Fußgänger kontra Autofahrer), die Erhöhung der städtebaulichen Attraktivität der Innenstadt, die Verlagerung von Durchgangs- und Quell-/Zielverkehren, die Förderung des Umweltverbundes, „Fahrradfreundliche Stadt“ und die Förderung neuer Mobilitätsformen.

Die Informationsveranstaltung im Kurhaus beginnt um 13 Uhr und soll bis 16 Uhr dauern. Nach einem einleitenden Vortrag des Büros haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, eigene Anregungen und Ideen aktiv einzubringen. „Gemeinsam mit der Unterstützung aus der Bürgerschaft will die Stadt im Weiteren so ein zukunftsorientiertes und nutzergerechtes Konzept entwickeln und hofft entsprechend auf eine rege Teilnahme aus der Bürgerschaft“, so Verwaltung.

Hier kann man sich anmelden

Zur Vorbereitung der Infoveranstaltung bittet die Stadt um Anmeldung per E-Mail an