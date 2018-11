VdK Ortsverband Unterschwarzach-Mühlhausen gibt es seit 70 Jahren

Mit einer Mitgliederversammlung und einer Feierstunde mit vielen Gästen hat der VdK-Ortsverband Unterschwarzach-Mühlhausen sein 70-jähriges Bestehen begangen. Zuvor war in der Pfarrkirche St. Gallus ein Dankgottesdienst gefeiert worden. Damit ist der Ortsverband sogar noch zwei Jahre älter als der Bundesverband, wie der Biberacher Kreisverbandsvorsitzende, Helmut Stebner, in seinem Grußwort zu berichten wusste.

Zur Feier in das Katholische Gemeindezentrum in Unterschwarzach gekommen waren auch Pfarrer Paul Notz, die Bürgermeister von Bad Wurzach und Eberhardzell, die Ortsvorsteher von Unterschwarzach, Dietmanns und Mühlhausen, der Ortsverbandsvorsitzende von Eberhardzell-Oberessendorf und die Ehrenvorsitzenden Josef Glaser und Eugen Mayerhofer.

Schriftführer und stellvertretender Vorsitzender Ralf Mönnecke gab den Rechenschaftsbericht ab. Kassier Paul Wirth konnte in seinem letzten Kassenbericht einen Überschuss vermelden und verkündete danach nach mehr als 30 Jahren seinen Rücktritt vom Amt des Kassiers. Kassenprüfer Eugen Mayerhofer, der gemeinsam mit Karl-Josef Boscher die Kasse geprüft hatte, sprach ihm ein großes Kompliment aus: „Schade, dass Du aufhörst, Du hast die Arbeit wieder sehr gut gemacht.“

Unterschwarzachs Ortsvorsteherin Silvia Schmid, die die Entlastung des Vorstandes beantragte, sah in ihrem Grußwort gerade im VdK-Ortsverband Unterschwarzach-Mühlhausen das Leitwort des VdK „Im Mittelpunkt steht der Mensch“ sehr gut umgesetzt. „Die Gemeinschaft braucht solche Menschen wie Euch, ohne sie funktioniert sie nicht. Macht weiter so.“

Nach der einstimmigen Entlastung wurden Vorsitzender Ferdinand Steiner, Stellvertreter und Schriftführer Ralf Mönnecke, bei der von Helmut Stebner geleiteten Wahl einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Karl-Josef Boscher erklärte sich bereit, das Amt des Kassiers zu übernehmen, Paul Wirth ist dafür künftig Kassenprüfer. Inge Ness als Frauenbeauftragte, die Beisitzer Manfred Fleischer, Rudolf Längst und Anneliese Wiest wurden wie Kassenprüfer Eugen Mayerhofer einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Vorsitzender Ferdinand Steiner ging zur Eröffnung der Feierstunde kurz auf die Gründung des Ortsverbandes im Jahre 1948 ein. Gründungsmitglieder damals waren Constantin Steuer, Gebhard Schad, Karl Brauchle und Alois Gaupp, der „Wiese von Hummertsried“, der zum Vorsitzenden gewählt wurde und diesen Posten 56 Jahre bis 2004 inne hatte. Gebhard Schad übernahm 1951 den Posten des Kassier und hatte diesen 37 Jahre inne. Die Ortsgruppe sei von Jahr zu Jahr gewachsen, allein 2018 seien (mit Pfarrer Notz) acht neue Mitglieder dazugekommen. Nach dem Krieg als Interessenvertretung der Kriegsopfer gegründet, fühlten sich heute vor allem behinderte, chronisch Kranke, Rentner und Senioren, Pflegebedürftige und pflegende Angehörige beim VdK zu Hause. Jeder der Hilfe brauche oder sich sozial engagieren möchte, kann Mitglied werden. Festredner Helmut Stebner skizzierte die Entwicklung des VdK vom Kriegsopferverband zum Sozialverband, der auch in der Bundespolitik als Sprachrohr sehr vieler Menschen seine Stimme erhebt. „Die noch heute gültige Devise „Hilfe zur Selbsthilfe“ wurde im Nachkriegsdeutschland geprägt und ist ein Markenzeichen geblieben.“

Stebner schloss seinen Vortrag mit dem Lob an den Vorstand und bat darum, weiterhin für die Gemeinschaft und die Ziele des VdK aktiv zu sein: „Helfen Sie mit, dass der VdK eine Heimat für viele Menschen wird, die bereit sind, sich für andere einzusetzen.“

Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer sagte in ihrem Grußwort, der Ortsverband Unterschwarzach-Mühlhausen zähle mit seine nunmehr 70 Jahren zu den Urgesteinen. Seine Hilfe sei zunehmend gefragt, wie die steigenden Mitgliederzahlen vieler Ortsverbände zeigten. Die Arbeit der Ortsverbände sei auch für die Gemeinde wichtig, da die Bürger vor Ort entsprechende Beratung erhalten können. Der Eberhardzeller Bürgermeister Gunter Grabherr sagte in seinem Grußwort, der Verband könne die Interessen der Mitglieder durchsetzen: „Vor zwei Jahren bei der Mitgliederversammlung war eines der großen Themen Barrierefreiheit. Seit eineinhalb Jahren gibt es nun den Aufzug am barocken Rathaus in Eberhardzell, vor einigen Jahren wäre dies noch undenkbar gewesen.“ Er fand auch mit Blick auf die politischen Verirrungen bei vielen Wahlen der letzten Zeit nachdenkliche Worte zu den bevorstehenden Kommunalwahlen: „Bedenkt, was Krieg für die Menschen bedeutet, und achtet bei den nächsten Wahlen darauf.“ Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurde Reinhard Schwarz, für 25 Jahre Eugen Mayerhofer geehrt.