Urnenfeld trägt Wandel in der Begräbniskultur Rechnung

Nachdem sich die Bestattungskultur in der Gesellschaft zunehmend verändert und die Zahl der Erdbestattungen seit Jahren abnimmt, gibt es nun auch auf dem städtischen Friedhof in Unterschwarzach ein neues Urnenfeld, auf dem anonyme und teilanonyme Bestattungen möglich sind. Das teilt die Stadtverwaltung Bad Wurzach mit.

„Im Bereich des zuletzt angelegten Feldes gibt es eine Stele aus Glas, auf der eine Nennung des Namens der oder des Verstorbenen möglich, aber nicht verpflichtend ist“, berichtet Ortsvorsteherin Silvia Schmid über das neue Angebot. In den vergangenen Jahren habe es aus der Ortschaft vermehrt Anfragen in dieser Richtung gegeben, führt die Ortsvorsteherin weiter aus. „Wir sind entsprechend froh, die Möglichkeiten der anonymen oder teilanonymen Bestattung Angehörigen in dieser schwierigen Situation nun auch vor Ort bieten zu können.“

Separater Bereich mit 20 Jahren Ruhezeit

Für die Nutzung würden die gleichen Regelungen gelten wie in der Nutzungsverordnung für den städtischen Friedhof am Zentralort. Die Ruhezeit betrage auf dem Urnenfeld 20 Jahre. „Der separate Bereich ist außerdem durch eine Hecke geschützt und unter einem Baum“, so Schmid. „Auf dem noch vorhandenen Mauerfundament der früheren Friedhofsmauer soll zudem zeitnah noch eine Sitzgelegenheit geschaffen werden.“

Gesegnet werden sollte das neue Urnenfeld im Rahmen eines Gottesdienstes am 20. Dezember. Für weitere Rückfragen steht die Ortsverwaltung Unterschwarzach unter Telefonnummer 07564 / 91091 zur Verfügung.