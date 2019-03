Untotinnen und gestrandete Stewardessen unterwegs

Zur Weiberfasnet sind viele kreative Damen am Werk gewesen, um, schöne Kostüme zu entwerfen. Dabei wurden auch wieder viele Bad Wurzacher Themen aufgearbeitet.

Am Abend des Gumpigen steht immer zuerst einmal die Stärkung: Nur nach einem guten Essen sind die Akteurinnen richtig fit. Und so trafen sich die meisten Kreativnarren erst einmal für eine gute Pizza oder ein leckeres Nudelgericht bei da Roberto, im La Fontana, der Osteria Venezia oder im Casa Rossa.

Dem Moorbad entflohen

Schlag sieben stürmte an diesem Abend eine große Gruppe von Schneemännern (?), wohl auf der Flucht vor den frühlingshaften Temperaturen, das Da Roberto. Ihnen dicht auf den Fersen folgten drei Moorbadenixen in ihren Bad Wurzacher Bademäntel, bis Oberkante Oberlippe vom braunen Gold der Kurstadt gezeichnet, die sich den Händen des Bedienungspersonals in Deutschlands modernster Moorbadeabteilung entzogen haben, um endlich einmal wieder etwas „Handfestes“ zu speisen.

Mit prall gefülltem Flightcase folgten kurz darauf fünf Stewardessen, die sich vom Flughafen Memmingen kommend eigentlich im neuen Boarding House des T4 in Truschwende einquartieren wollten, doch leider noch ein paar Monate zu früh dran waren. Aber bei der Klasse dieser wasserstoffperoxid gebleichten Blondinen dürfte es für sie an diesem Abend ein Leichtes gewesen sein, eine passende Heimstatt zu finden...

Stark gefährdete Spezies

Derweil hatten im Fontana die Freunde des Ungeziefers sich gestärkt. Als Bienen und damit als stark gefährdete Spezies war das für sie kein Problem: Sie konnten sich vor Angeboten wie im „Betreuten Wohnen“ kaum retten. Ebenfalls zu einer aussterbenden Spezies in Bad Wurzach gehörte die Gruppe, die in der Zwischenzeit im Da Roberto Platz genommen hatte: Die musikalischen TennisspielerInnen mit – wie immer – Heinz Vetter als „Trainer“ an der Spitze.

Einige 100 Meter weiter nördlich machten sich in der Zwischenzeit schaurig schön anzuschauende Untotinnen auf den Weg, vom Casa Rossa aus die Weiberfasnetszenerie in Bad Wurzach aufzumischen. In ihren leuchtend schimmernden Kostümen waren sie trotz ihrer nicht allzu hehren Absichten ein echter Hingucker.

Unterstützung für die Schalmeien

Ein wenig pünktlicher aufgebrochen hätten sie noch miterleben können, wie Monica Bucco im Eiscafé die Schalmeien mit kräftigen Trommelschlägen rhythmisch unterstützt hat. Beinahe wirkte es wie ein Privatkonzert für den Rosenverkäufer mit südländischem Teint, der schon seit dem frühen Morgen im Stadtbauamt versuchte, seine Rosen an den Mann oder die Frau zu bringen. Allerdings war ihm da die städtische Kommission gegen Schwarzarbeit auf den Fersen gewesen. Keine Frage, da mussten seine zarten Röslein ja die Köpfe hängen lassen.

Wenige Schritte entfernt rockte wie ein freigelassener Hornissenschwarm eine Gruppe weiblicher Kurgäste beim Hausball im Sapperlott ab. Dort trafen sich dann nach und nach sämtliche vorgenannte Kreativgruppen, um gemeinsam den Abschluss der Weiberfasnet zu feiern. Ob Fähnrich und Techniker der Narrenzunft, ob reife Erdbeeren oder Flowerpower-Hippie-Ladies, sie alle gaben zum Abschluss dieses Gumpigen im Sapperlott bei AC/DC und Drafi Deutscher noch einmal richtig Gas.