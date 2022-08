Unterstützung gesucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Immer wieder benötigen wir für die vorübergehende Unterbringung von Katzen Pflegestellen direkt in Bad Wurzach oder in den Gemeinden. Die Gründe sind vielfältig: kleine Kätzchen päppeln oder betreuen bis zur Vermittlungsreife, ältere Katzen nach der Kastration einige Tage regenerieren lassen, spontane Notfälle bis zur Klärung des Sachverhaltes unterbringen.

Was wir suchen sind tierliebe Menschen, die in ihrem Heim ein Zimmer für Katzen zur Verfügung stellen können. Alles was sonst noch benötigt wird, kann vom Tierschutzverein gestellt werden. Kosten würden keine entstehen, lediglich Zeit sollte mit eingebracht werden können.

Zeit scheint heutzutage ein kostbares Gut zu sein. Menschen, die bereit sind ihre Freizeit in das Wohlergehen von Tieren stecken sind rar. Ohne diese Menschen kann aber kein Tierschutz betrieben werden und je mehr Personen sich aktiv einbringen, umso besser lassen sich die Aufgaben verteilen.

Es dürfen sich auch gerne Leute angesprochen fühlen, die dauerhaft keine Katze halten dürfen. Trotzdem sollte der Vermieter von der Tätigkeit als Pflegestelle unterrichtet werden. Auch eigene Tiere sprechen nicht dagegen. Aus Quarantänegründen sollten die Pflegekatzen aber 14 Tage lang getrennt von eigenen Tieren gehalten werden. Deshalb ist der eigene Raum unabdingbar. Der muss aber nicht groß sein, das kann auch ein Hauswirtschaftsraum oder ein wenig genutztes Gästezimmer sein.

Ohne private Pflegestellen können wir als Verein keinen adäquaten Tierschutz zur Verfügung stellen. Wir sind auf tierliebe, engagierte Mitarbeiter angewiesen. Bitte meldet euch unter 0175/ 3364074 (auch WhatsApp) oder info@tierschutzverein-badwurzach.de. Wir brauchen euch!