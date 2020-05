Unterschwarzach feiert Prozessionsgottesdienst

Sehr dankbar hat sich Pfarrer Paul Notz gezeigt, nach all den Corona-Einschränkungen wieder einen Gottesdienst gemeinsam mit seinen Gemeindemitgliedern feiern zu können. Aber auch dankbar dafür, die Gelegenheit erhalten zu haben, etwas Neues auszuprobieren.

Gottesdienst „auf der Straße“

Weil der Kirchenvorplatz in Unterschwarzach derzeit umgestaltet wird und die Zeit zu kurz gewesen war, ein tragfähiges Hygienekonzept für die Kirche St. Gallus zu erarbeiten, feierte Pfarrer Notz den ersten Gottesdienst nach der Corona-Krise „auf der Straße“ als Prozession. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind...,“ dieses Zitat erhalte hier eine ganz neue Bedeutung.

Vom Gemeindezentrum führte der Weg der Gottesdienstbesucher an diesem Muttertagmorgen als erstes zu dem Lourdes-Bildstöckchen an der Straße nach Menhardsweiler. Nicht von ungefähr, denn Pfarrer Notz hätte eigentlich an diesem Tag in Lourdes selbst bei einer Wallfahrt den Mariengottesdienst mitgefeiert, wie er den rund 30 Gläubigen dieses Prozessionsgottesdienstes verriet.

14-Jähriger erschien Maria

Als die 14-jährige Bernadette Soubirous, der im Jahre Februar 1858 erstmals die Mutter Gottes erschienen war, gefragt wurde, wie Maria denn ausgesehen habe, um nach deren Angaben ein Bild von ihr zu machen, habe sie hinzugefügt: „Aber sie war noch 1000mal schöner.“ Bei einer der Erscheinungen habe Maria von ihrer unbefleckten Empfängnis gesprochen, dem Urbild der Mutter.

Vorbei am Kindergarten führte der Prozessionsweg die Gläubigen zum Platz bei der Schule, wo die Fürbitten gebetet wurden und Diakon Berndt Rosenthal das Evangeliumswort aus dem Johannes-Evangelium verkündete: „Niemand kommt zum Herrn, außer durch mich... Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.“

„Ein Gott für die Menschen“

Pfarrer Notz dankte, dass Gott ein Gott für die Menschen sei: „In allem Schweren hast Du immer wieder Funken des Glückes geschenkt.“ „Einen großen Frühling durften wir erleben, wir danken Dir für Wochen voller Licht, blühende Bäume und zartes Grün.“ Er dankte auch für menschliche Wärme, für offene Ohren, tätige Hände und für lachende Gesichter.“ „Er ist da, wir wissen nicht, wo er nicht ist!“

Nach dem Vaterunser führte der Prozessionsweg wieder hinunter zum neuen Parkplatz beim Friedhof. Dort spendete Pfarrer Notz den Segen und dankte allen, die in irgendeiner Form zur Feier des Gottesdienstes beigetragen hatten. Es sei auch das erste Mal gewesen, dass man sich nach der Kirchengemeinderatswahl getroffen habe. Er dankte allen neuen Ratsmitglieder herzlich für deren Bereitschaft, in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. „Danke auch für die Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren.“