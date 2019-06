Unterschwarzach blüht auf

Nachdem die Blumen und Pflanzen von der Stadt Bad Wurzach angeliefert wurden, trafen sich die Damen und der Herr von der „Dorfgemeinschaft Löwenzahn“ in Unterschwarzach am alten Rathaus. Insgesamt werden damit wieder rund 115 Quadratmeter städtischer Verkehrsfläche verschönert.

„Unser großes Vorbild war Arnach“, erzählte Ortsvorsteherin Silvia Schmid, auf die Frage, wie das Projekt in Unterschwarzach entstanden sei. „Wir sind da mal hingeradelt und waren von der Schönheit der Bepflanzung völlig platt“. Das war der Startschuss, über ehrenamtliche Helfer, auch die Heimatgemeinde aufzuhübschen und zu verschönern. Diese Idee fanden auch elf Unterschwarzacher Frauen so gut, dass am 14. März 2005 die Dorfgemeinschaft Löwenzahn gegründet wurde.

Meterhohes Unkraut zu Beginn

Der Beginn war alles andere als optimal. Meterhohes Unkraut, tiefverwurzelt und alles andere als schön und einladend, musste gerodet und entfernt werden. Erde wurde aufgefüllt, und dann fanden die ersten Pflänzchen ihren Platz. In den vergangenen 14 Jahren hatten die fleißigen Hobbygärtner um Silvia Schmid immer wieder externe Hilfe. Mit der Unterstützung der örtlichen Landjugend habe man den Dorfplatz in Angriff genommen und syrische Asylanten haben bei der Umgestaltung rund ums Rathaus, kräftig mit angepackt. Schön sieht es da jetzt aus, ein Steingarten mit einem großen Buchsbaum und blühenden Stauden verschönert den Platz, der sich, fast nahtlos, an das katholische Gemeindehaus anschließt.

Ein besonderes Augenmerk erforderte die Pflege des Friedhofes. Das war allen Mithelfenden ein Dorn im Auge. Die Wasserstellen waren marode, zwischen den Gräbern wucherte das Unkraut und auch das Kriegerdenkmal war alles andere als eine Augenweide. Diese dörflichen Schandflecke wurden alle beseitigt und entstanden ist eine gepflegte Anlage, die genau die Würde ausstrahlt, die sie auch verdient.

An vielen Stellen ist nun die Arbeit der fleißigen Helfer erkennbar. Am Ortseingang steht eine, liebevoll bepflanzte, Hinweistafel, die Verkehrsinsel wurde verschönert und in und um das ganze Dorf sind Zeichen der jahrelangen Arbeit sichtbar. „Mittlerweile hat jedes Mitglied seine „Patenparzelle“, antwortet Schmid auf die Frage nach der Pflege und vor allem nach der Versorgung mit Wasser. „So kann jeder seinen Pflegeaufwand problemlos in den Tagesablauf integrieren“, erklärte die Ortsvorsteherin.

Auf die Frage, warum denn ehrenamtliche Helfer kommunale Aufgaben übernehmen, kam die Antwort aller Anwesenden übereinstimmend: „Weil die Stadt nur das Notwendigste leisten kann, wir aber der Meinung sind, es geht auch schön und einladend.“ Und genau dafür setzen sich alle ein. Unterstützt werden sie von der Stadt Bad Wurzach mit Blumen, Pflanzen, Zubehör und einem, kleinen, jährlichen Obolus. Bald werden also in Unterschwarzach leuchtend gelbe Löwenmäulchen stehen, zart rosa Kosmeen das Ortsbild verschönern und leuchtend rote Begonien die Gäste die Gäste willkommen heißen.

Die Helfer der Bad Wurzacher Teilgemeinde sind nicht nur fleißig, nein, sie agieren auch CO2-neutral. An der Verteilstelle waren nur Fahrräder zu sehen, ausgestattet mit Körbchen, wo sich jeder Gärtnerpate die passenden Pflanzen zu seiner Parzelle einlud, um die optimale Pflanze für den entsprechenden Standort auszuwählen.

Vom dörflichen Engagement profitieren alle Bewohner und Gäste. Gepflegte Anlagen, blühende Blumen und ein einladendes Ambiente erfordern viele Hände. Wer sich der netten Gruppe noch anschließen möchte, der darf sich mit der Ortsverwaltung in Verbindung setzen.