Unternehmen Karger will näher an die Kunden rücken

Der Bau einer Feuerverzinkerei im Gewerbepark von Bad Wurzach geht gut voran. Wie das Unternehmen mitteilt, liegt man im Zeitplan. Am 20. November geht demnach die neue Anlage der Firma Karger in Betrieb.

Wie vielen Firmen in der Region, hat die weltweite Corona-Pandemie auch dem Illertisser Familienunternehmen Karger massive Einbrüche beschert. Und das inmitten einer Zeit, in der das Unternehmen mehr als zwölf Millionen Euro in einen neuen Standort in Bad Wurzach investiert. Der Gewerbepark wird der vierte Karger.Standort neben dem Stammsitz in Illertissen sowie den Werken in Hüttlingen und Mertingen sein.

Effizienter und ökologischer

„Mit dem Neubau in Bad Wurzach wollen wir unter anderem näher an die dort ansässigen Kunden rücken, um diese noch effizienter und ökologisch sinnvoller bedienen zu können“, erklärt Wolfgang Karger. Beispielsweise könne man die Lkw-Kilometer im Vergleich zu einer Verzinkung in Illertissen dadurch halbieren. Darüber hinaus wolle man mit Neukundenakquisen auch das Potenzial dieser wirtschaftsstarken Region für das eigene Wachstum nutzen, so Karger weiter.

Rund 50 Mitarbeiter sollen in Bad Wurzach ab Mitte November im Zwei-Schicht-Betrieb bis zu 10 000 Tonnen Stahl im Jahr verzinken. „Dazu wollen wir, wie in unseren Leitlinien definiert, auch in Bad Wurzach gesellschaftliche Verantwortung tragen und Vereine sowie gemeinnützige Organisationen finanziell unterstützen“, ergänzt Mitinhaber Uli Karger. „Wasser auf die Mühlen von Menschen zu gießen, die unserer Gesellschaft Gutes tun, gehört genauso zur DNA von Karger wie kundenorientiertes und klimabewusstes Handeln“, heißt es in der Unternehmensmitteilung.

Internes Digitalisierungsprojekt

Dass die beiden Geschäftsführer Wolfgang und Uli Karger die Zukunft des Familienbetriebes fest im Blick haben, beweist laut Pressebericht auch das interne Digitalisierungsprojekt „get closer“. Dieses wurde bereits 2014 lanciert, um alle wichtigen Prozesse der Verzinkereien zu analysieren und digitalisieren. Auch das 2016 neu gebaute Verwaltungsgebäude am Stammsitz Illertissen spiele hierbei eine wichtige Rolle, da die wachsenden Aufgaben im administrativen Bereich dort zentral gesteuert und abgewickelt werden können.

„Von diesen gewachsenen Strukturen wird letztlich auch unser neues Werk in Bad Wurzach profitieren, genau wie vom Erfahrungsschatz unserer bestehenden Mitarbeiter“, ist sich Wolfgang Karger sicher. Aus diesem Grund finde ab Herbst auch die Einarbeitung der neuen Kollegen Stück für Stück in den Werken Illertissen und Mertingen statt.

Mitarbeiter werden gesucht

„Die Stelle des Betriebsleiters konnten wir bereits erfolgreich besetzen“, so Karger weiter. Als nächstes würden nun Betriebsschlosser, Produktionshelfer, Schichtführer und stellvertretende Schichtführer gesucht. Auch Lkw-Fahrer für die hauseigene Flotte, Staplerfahrer und Mitarbeiter in der Warenannahme würden das neue Werk in der Bad Wurzacher Zeppelinstraße ausgeschrieben.

Seit der Gründung im Jahre 1961 hat sich die anfängliche Einmannfirma von Franz Karger nach eigenen Angaben kontinuierlich zu einem modernen Industriebetrieb für Feuerverzinkung und Herstellung von Sondergitterrosten entwickelt. Derzeit aktiv an drei Standorten in Süddeutschland, beschäftigt das in zweiter Generation von Wolfgang und Uli Karger geführte Familienunternehmen mit Stammsitz in Illertissen aktuell rund 230 Menschen, der Jahresumsatz beträgt 22 Millionen Euro.

Das Leistungsspektrum im Bereich Feuerverzinkung reicht von Kleinteilen und Schlosserartikeln über Serienteile für den Fahrzeug, Gerüst- oder Systembau bis hin zu großen Stahl- und Fassadenkonstruktionen – in Sachen Gitterroste fertigt der Familienbetrieb alles vom begehbaren Sonderrost bis hin zur Lkw-befahrbaren Sonderkonstruktionen.