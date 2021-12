Unfallflucht ohne gültige Fahrerlaubnis in Bad Wurzach

Wegen Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 41-jähriger Lkw-Fahrer verantworten, der am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Bad Wurzacher Marktstraße ein Fahrzeug beschädigt hat. Polizeiangaben zufolge fuhr der Mann den verkehrsberuhigten Bereich, obwohl dieser für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt ist. Dabei streifte er einen am Straßenrand geparkten BMW, an dem Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Nach der Kollision fuhr der 41-Jährige weiter und wurde nach einem Zeugenhinweis von der Polizei auf der B 465 auf Höhe Iggenau gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die erforderliche Fahrerlaubnisklasse des 41-Jährigen abgelaufen war. Eine Untersagung der Weiterfahrt und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge.