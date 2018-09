Unfall: 16-jähriger Mofafahrer wird verletzt

Leichte Verletzungen hat nach Angaben der Polizei ein 16-jähriger Mofa-Fahrer am Donnerstag gegen 19.15 Uhr bei einem Unfall auf der L 317 A erlitten. Der 16-Jährige befuhr die Landesstraße mit seinem Zweirad von Rohrbach kommend in Richtung Eintürnen. Ein 18-jähriger Radfahrer hielt sich an der Schulter des Mofa-Fahrers fest und ließ sich von diesem mitziehen. Als der 18-Jährige einen nachfolgenden Pkw bemerkte, ließ er los und scherte direkt hinter dem Mofa ein. Der Mofa-Fahrer wollte in einen Feldweg nach links abbiegen und kündigte diesen Vorgang mit seinem Fahrtrichtungsanzeiger an, was jedoch von dem hinter ihm fahrenden Fahrradfahrer verdeckt wurde. Der nachfolgende 52-jährige Suzuki-Fahrer überholte den Fahrradfahrer und prallte anschließend gegen den direkt vor seinem Fahrzeug abbiegenden Mofa-Fahrer. Er wurde zunächst auf die Motorhaube und anschließend in das angrenzende Wiesengelände geschleudert, teilt die Polizei mit.