Unerlaubt Abfälle entsorgt

Über das vergangene Wochenende sind an den Wertstoffcontainern am Parkplatz beim Kreuzbergweg unerlaubt mehrere Säcke und Schachteln mit Papier-, Plastik- und Hausmüll entsorgt worden. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs stellten laut Polizeibericht die rechtswidrigen Ablagerungen der Abfälle fest und verständigten die Polizei. Den Beamten des Polizeipostens Bad Wurzach gelang es im Rahmen der Ermittlungen, in dem Müll Hinweise auf zwei Personen zu finden. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubter Müllentsorgung eingeleitet.