Und zwischendurch in der Sonne ausruhen

Teilstationäre Patienten der Rehaklinik Bad Wurzach können sich zwischen ihren Behandlungen ab sofort in einen sonnigen Ruheraum, der zum Verweilen einlädt, zurückziehen. Auf der Südseite des Hauses, mit Zugang zur Terrasse, haben Pepe Kaiser, stellvertretender Klinikdirektor der Fachklinik Orthopädie, Neurologie und Altersmedizin, und sein Team Platz geschaffen, der den aktuellen Entwicklungen im teilstationären Rehabereich Rechnung tragen soll. „Eine Reha ist für unsere Patienten anstrengend“, weiß Kaiser. Teilstationäre Patienten absolvieren die gleiche Übungsdichte wie stationäre Reha-Patienten. Sie kommen jeden Morgen in die Rehaklinik und sind abends sowie an Wochenende zu Hause. Zwischendurch tue es gut, von Gruppen- und Einzelanwendungen, Vorträgen und Kochkursen oder nach dem Mittagessen abschalten zu können.

„Unser neuer Ruheraum ist für acht Personen ausgelegt“, berichtet Kaiser. Ein gemütliches Sofa, Sessel und Liegen laden zum Verweilen ein. Jeder teilstationäre Patient erhält einen Spind, um seine Sportsachen und anderes Persönliches aufzubewahren. Bei schönem Wetter können die Rehabilitanden auf der Terrasse einen Kaffee trinken und die Aussicht über die Kurstadt Bad Wurzach genießen. „Natürlich achten wir, wie überall, auch auf Sicherheit und Hygiene. Deshalb dürfen derzeit nur so genannte 2G- Plus-Patienten eine teilstationäre Reha nutzen. Das bedeutet, dass sie jeden Morgen, bevor sie als Genesener oder Geboosterter die Klinik betreten, noch getestet werden.“

Nicht jeder Patient kann aufgrund seiner persönlichen Umstände für eine stationäre Reha mehrere Wochen von zu Hause fortbleiben. „Während einer teilstationären Rehabilitation bleibt der Patient in sein alltägliches und soziales Lebensumfeld eingebunden“, umschreibt der stellvertretende Klinikdirektor die Vorteile. Trotzdem kann nach einem Unfall oder einer Operation intensiv beispielsweise an der Mobilität gearbeitet werden. „Im Unterschied zur ambulanten Rehabilitation umfasst diese Form unser gesamtes medizinisch-therapeutisches Angebot wie bei einer vollstationären medizinischen Reha – ohne Bett, Frühstück und Abendessen.“ Eine teilstationäre Reha bietet eine ganz besondere Form der Entlastung und Distanzierung vom Alltag. Mit einer teilstationären Reha im neurologischen Bereich beispielsweise nach Schlaganfällen oder bei orthopädischen Fragestellungen steht von Anfang an die Selbstständigkeit im häuslichen Bereich im Mittelpunkt der Therapie. Auftretende Fragen und Entwicklungen aus der häuslichen Praxis können fortlaufend mit den Therapeuten besprochen und während der laufenden Reha bereits geklärt werden. „Man kann also sagen, dass unsere Therapeuten von Anfang an die Klinik nicht zum Rückzugsraum vor dem Alltag werden lassen“, so Pepe Kaiser. Vor der Entscheidung, ob eine teilstationäre Reha für Menschen das Richtige ist, schauen der Sozialdienst, zum Beispiel im Krankenhaus, und das Team aus der Klinik genau auf die körperliche und soziale Stabilität der Patienten. Wichtig sei, dass sie sich nach der der Reha abends und am Wochenende wirklich erholen könnten, damit eine teilstationäre Reha keine zusätzliche Belastung sondern einen wohltuende und nachhaltige Therapie darstelle.

Info

Die Rehabilitationsklinik Bad Wurzach, Fachklinik für Orthopädie, Neurologie und Altersmedizin, bietet bei neurologischen und orthopädischen Fragestellungen auch eine teilstationäre Reha. Beantragt wird diese wie jede andere Reha auch über den Haus-oder Facharzt bzw. im Krankenhaus über den Sozialdienst. info@rehabilitationsklinik-bad-wurzach.de