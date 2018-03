Müll und wie man ihn richtig trennt und am besten weitgehend vermeidet ist beim jüngsten Kinder-Naturschutztreff (Kina) Thema gewesen. Mehr als 20 Kinder, unterteilt in eine Gruppe für Jüngere und eine für Ältere, kamen dazu ins Naturschutzzentrum.

Eine Spraydose, Bonbonpapier, Papiertaschentücher, eine Glasflasche, mehrere Zigarettenschachteln und Getränkedosen. Wer mit offenen Augen durch den Kurpark ins Ried geht, findet viel Müll. Und das taten die Kinder beim Kina.

Zu faul zum Aufheben

Zum einen vor allem bei den Pavillons. „Weil da oft viele Leute sind und viel wegwerfen“, wie Simon, Nils und Lutz von der „großen Gruppe“ wissen. Und zum anderen in der Nähe der aufgestellten Abfallkörbe. „Weil sie beim Neischmeißa net treffen.“ „Und dann einfach zu faul sind, es wiederaufzuheben“, ergänzt Elsa Löffler, beim NAZ für die Umweltbildung zuständig. „Und dann fressen die Vögel daran und sterben“, empört sich ein Kind.

Müll mitgebracht haben zum Kina auch Lena Müller, Larissa Belz und Lion Rinderknecht. Das Trio absolviert ein Freiwilliges Ökologisches Jahr beziehungsweise Bundesfreiwilligendienst in Bad Wurzach. Es hat auch diesen Kina organisiert.

Wohin mit dem Kassenzettel?

Den mitgebrachten Abfall müssen die Kinder sortieren. Das ist nicht immer einfach. Klar, die Bananenschale gehört in den Biomüll, die Glühbirne in den Sondermüll. Aber der Kassenzettel aus dem Supermarkt? Lena fischt ihn aus dem Papiermüll wieder heraus. „Der ist besonders beschichtet und muss deshalb in den Restmüll“, erklärt sie den Kindern. Und auch die Papierserviette gehört nicht in den Papier-, sondern in den Bio- oder in den Restmüll.

Am besten ist es freilich, wenn so viel Müll wie möglich vermieden wird, darin sind sich alle einig. Schließlich schwimmt im Pazifik schon eine Müllinsel so groß wie Mitteleuropa, weiß einer der jungen Teilnehmer.

Rucksack statt Plastiktüte

Also zum Beispiel Glas- statt Plastikflaschen kaufen, Obst in eigenen Gefäßen abpacken, Rucksack statt Plastiktüte für den Einkauf verwenden, Recyclingpapier statt neu hergestelltem Papier benutzen, tragen die Kinder an Ideen zusammen.

Wenn das künftig alle machen, liegt vielleicht auch bald im Ried weniger Müll herum.