Unbekannter verursacht Unfall in der Bürgerstraße in Bad Wurzach – und fährt davon

Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag in der Bürgerstraße verursacht, bevor er im Anschluss das Weite suchte. Der lebensältere Verursacher, der in einem grauen oder weißen Renault rückwärts aus einer Parklücke fuhr, wurde dabei von einer Zeugin beobachtet. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden unter Telefon 07564 / 2013 erbeten.