Unbekannter versucht in Firmengebäude einzubrechen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag zwischen 23 Uhr und 8 Uhr versucht in ein Firmengebäude im Glashüttenweg einzubrechen. Der Einbrecher hatte bereits eine Scheibe eingeschlagen, dann aber von seinem weiteren Vorhaben abgelassen. Die Polizei vermutet, dass der Einbrecher bei seiner Tat gestört wurde. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, unter der Telefonnummer 07561 / 84880, zu melden.