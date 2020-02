Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 17 und 19 Uhr in Haidgau seinen Zorn an einem in der Waldseer Straße stehenden Opel Astra ausgelassen. Laut Polizeibericht trat er gegen den rechten Außenspiegel des auf dem Stellplatz vor einem Wohnhaus stehenden Autos. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und hofft auf Zeugenhinweise unter Telefonnummer 07561 / 84880.