Unbekannter flüchtet nach Unfall mit Vereinsanhänger

Auf einem Parkplatz in der Gospoldshofer Straße in Bad Wurzach ist ein Unbekannter gegen einen dort abgestellten Anhänger gefahren und daraufhin von der Unfallstelle geflohen. Nach Angaben des Polizeipostens Bad Wurzach sei bei der Kollision ein Schaden von mehreren hundert Euro an der Deichsel und dem Stützrad des Anhängers entstanden. Der Anhänger gehöre einem ortsansässigen Verein. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unfall zwischen dem vergangenen Donnerstag, 11. August, und Sonntag, 14. August, ereignet haben muss und sucht nun für diesen Zeitraum Zeugen. Hinweise oder sachdienliche Beobachtungen werden unter Telefonnummer 07564/2013 erbeten.