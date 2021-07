Unbekannter fährt Zaun um und flüchtet

Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 21 Uhr mit seinem Auto einen Zaun in Ziegelbach umgefahren, berichtet die Polizei. Demnach kam das Auto aus der Straße Ziegelbach-Greut bog vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit in die Oberziegelbacher Straße ein. Dabei kam das Fahrzeug von der Straße ab und fuhr über den Zaun. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Telefon 07561 / 84880 um Hinweise auf den Täter.