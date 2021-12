Unbekannter durchbohrt Reifen

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagabend bis Mittwochmorgen in Bad Wurzach zwei Reifen eines Land Rovers beschädigt. Wie genau er dabei vorgegangen ist, sei laut Pressemitteilung der Polizei bislang noch unklar. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt in der Riedstraße geparkt. In jedem der beiden Reifen konnte jeweils ein Loch festgestellt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter der Telefonnummer 07564 / 20 13 entgegen.