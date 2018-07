Unbekannter bricht in Wohnung ein

Ohne Beute zu machen ist ein Unbekannter zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 1 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung in der Marktstraße eingedrungen. Der Unbekannte, der ein Fenster aufgehebelt hatte und sich so Zugang zur Wohnung verschaffte, wurde dabei möglicherweise gestört. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 zu melden.