Unbekannter Täter bricht in Seibranzer Einfamilienhaus ein

Ein Einbrecher ist in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in der Sigebrandstraße in Seibranz eingestiegen.

Der Täter brach laut der Polizei ein Kellerfenster auf und verschaffte sich über den Heizraum Zugang zum Treppenhaus. Bereits vor einigen Tagen hatte ein Einbrecher versucht, die Kellertüre des Hauses aufzuhebeln. Entwendet wurde durch den Täter nach ersten Erkenntnissen nichts, der entstandene Schaden am Fenster wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt und bittet unter Telefon 07564 / 20 13 um Hinweise.