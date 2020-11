Unbekannter bricht in Bad Wurzach in Fotogeschäft ein

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Geschäft in der Marktstraße in Bad Wurzach eingebrochen. Laut Polizei brach er ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam auf und drang in den Verkaufsraum ein. Dort klaute der Einbrecher Bargeld und mehrere hochwertige Kameras. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt einen Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in ein Fotogeschäft in Leutkirch Ende Oktober nicht aus.