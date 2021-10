Unbekannter beschädigt Autoreifen mit Nägeln

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 20. Oktober, und dem darauffolgenden Mittwoch, 27. Oktober die Reifen an einem in der Straße „Falkenblick“ in Dietmanns geparkten Skoda beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, hämmerte der Täter gleich drei Nägel in den Reifen eines Geschäftswagens, der in der Straße abgestellt war.

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07564/20 13 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.