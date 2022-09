Unbekannte stehlen Baumaschinen

Baumaschinen im Wert von rund 5000 Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende von einer Baustelle an der L 265 bei Arnach auf Höhe der Ortschaft „Paradies“ entwendet. Das teilt die Polizei mit. Die Täter durchtrennten eine Kette, die zur Sicherung des Erdstampfers des Herstellers Wacker-Neuson und des Asphalt-Schneidegeräts der Marke Lissmac angebracht war, und nahmen die Maschinen mit. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe die Baumaschinen mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert haben. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich Einbrecher am Wertstoffhof bei Truschwende zu Schaffen gemacht. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Unbekannten in das Gebäude und durchsuchten dieses. Ohne Beute verließen die Täter die Büroräume und hinterließen einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob ein Zusammenhang besteht. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 07564 / 20 13 um sachdienliche Hinweise.