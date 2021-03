Den Zaun am Kindergarten in der Dangelspitzstraße in Haidgau haben nnbekannte Personen am vergangenen Wochenende beschädigt. Hierbei entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden von rund 100 Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 07564/2013 um sachdienliche Hinweise.