Den Geldautomaten in einer Bankfiliale in der St.-Ulrich-Straße in Wurzach haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigt. Laut Polizeibericht brachen die Täter die Tastatur und den Karteneinschub ab. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt und bittet unter Telefon 07561 / 848 80 um Hinweise.