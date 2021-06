Unbekannte beschädigen Auto

Unbekannte haben vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Dienstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr das Fahrzeug einer 60-Jährigen beschädigt.

Die Frau war laut Pressemitteilung der Polizei an verschiedenen Örtlichkeiten in der Bad Wurzacher Innenstadt unterwegs, bemerkte den Schaden allerdings erst nach ihrer Rückkehr nach Hause. Am Fahrzeug entstanden Kratzer und Dellen im Bereich des hinteren linken Radlaufs. Der Polizeiposten Bad Wurzach bittet unter der Telefonnummer 07564/2013 um sachdienliche Hinweise oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Schäden.