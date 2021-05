Rund 6.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 18 Uhr in der Riedhalde in Bad Wurzach entstanden. Wie die Polizei mitteilt, verpasste der 33-jährige Fahrer eines Kleintransporters zunächst die Abzweigung in die Marienburgstraße und setzte in der Folge zurück, um nach links in diese abzubiegen. Dabei übersah er den Opel eines nachfolgenden Autofahrers und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.