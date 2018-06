Umsatz der Saint-Gobain Oberland AG ist im ersten Quartal gesunken

Obwohl im Euro-Raum die Inflationsrate niedriger ist und der private Konsum angestiegen ist, seien die Rahmenbedingungen ob der Rezession in Russland und einer Inflationsrate von mehr als 20 Prozent in der Ukraine für die Saint-Gobain Oberland AG in Bad Wurzach schwierig, heißt es in einer Mitteilung. Der Umsatz im ersten Quartal 2015 sei im Vergleich zum Vorjahr um 7,1Prozent von 118,9 Millionen Euro auf 110,4 Millionen Euro gesunken. Der mengenmäßigen Steigerung wirkten in Deutschland negative Preiseffekte, in Osteuropa vor allem Währungseffekte entgegen. Im Hinblick auf die Ertragslage habe trotz konsequentem Kostenmanagement insbesondere der Preisrückgang in Deutschland nicht vollständig kompensiert werden können, heißt es weiter. Entsprechend liege das operative Konzernergebnis unter dem des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Die Saint-Gobain Oberland AG geht davon aus, die im Geschäftsbericht veröffentlichten Umsatzziele im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen. Unter der Prämisse einer weiterhin annähernd stabilen Wechselkurssituation könnten sich die Umsätze in Osteuropa sogar deutlich besser als ursprünglich erwartet entwickeln. Der Konzernumsatz könnte dann am Jahresende nur marginal unter dem des Vorjahres liegen. Die Entwicklung des operativen Ergebnisses sollte sich insgesamt mit den Erwartungen – Rückkehr in einen Bereich zwischen 25 und 50 Millionen Euro – decken. Im Segment Deutschland rechnet die AG aufgrund des spürbaren Preisdrucks nicht mehr mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.