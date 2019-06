Ulmer Studenten beeindrucken am Flügel

Zu einem hochklassigen Klavierkonzert hatten am Sonntag sieben Studenten der Universität Ulm ins Kurhaus eingeladen. Die Klavierklasse von Valerij Petasch präsentierte dem Publikum ein breitgefächertes Programm mit Werken von weltbekannten Komponisten.

Wenn überhaupt ein Schwerpunkt des Konzerts zu definieren war, waren es die Nocturnes von Frédéric Chopin. Ruhige meditative Elemente wechselten mit träumerischen, bisweilen düsteren, Passagen ab. Andreas Lebedev und Ersin Leonard präsentierten die Nocturne Op. 55 und Op. 48. Alexander Fischer ergänzte die Prélude in cis-Moll von Rachmaninoff mit der Etude „Ozean“ von Chopin. Er zeichnete die stete Brandung, die fortwährende Bewegung des Wassers, im Wechsel zwischen Bass und Alt nach.

Südländische Lebensfreude und Spritzigkeit

Maria Beatrice Bonetto, die derzeit ein Auslandssemester in Ulm absolviert, startete gehaltvoll mit der Sonate „Sturm“ von Ludwig van Beethoven, führte ihren Melodienzyklus mit Johannes Brahms fort und erfreute die Zuhörer mit einer Hommage an ihre italienische Heimat. Die „Étude Melodique“ von Giovanni Sgambati sprühte vor südländischer Lebensfreude und Spritzigkeit. Vor der ursprünglich angedachten Pause erspielte Ersin Leonard einen musikalischen Höhepunkt: „La Campanelle“ von Franz Liszt beschreibt die Geschichte von Niccolò Paganini, dem „Teufelsgeiger“. Was für Paganini die Geige, war für Liszt das Klavier. Und so komponierte er diese wahrlich atemberaubende Étude, die der Pianist in einer Art und Weise umzusetzen wusste, dass das Publikum den Atem anhielt.

Mit der „Sonate KV 330“ von Wolfgang Amadeus Mozart brachte Luca Zangari den Zauber und die ureigene Handschrift des Salzburger Komponisten zu Gehör. Die Leichtigkeit des Tanzes, die sich im Allegretto widerspiegelte, und der mozarttypische Tastenklang verströmten pure Harmonie im Kursaal. Nach Mozarts wohltuenden Tönen wurde es mächtig, diabolisch und sehr gewagt. Fuzhan Rahmanian gestaltete ihren Konzertteil mit einem Prokofiev-„Sandwich“. Sie begann mit dem „Tanz der Ritter“, der Familiengeschichte von Romeo und Julia.

Sergei Prokofiev ist ein Komponist, der zu seiner Zeit den Cut zwischen Romantik und Moderne vollzog. Seine Werke sind sind gigantisch und einprägsam, und genauso setzte die Pianistin es um. Rahmanian fesselte förmlich die Zuhörer, gönnte ihnen mit einem Opus von Mendelssohn eine kurze melodische Verschnaufpause, bevor sie mit der „Suggestion Diabolique“ eine erneute Höchstschwierigkeit präsentierte. „Wenn der Teufel dem Komponisten die Töne ins Ohr flüstert, fliegen die Hände förmlich von links nach rechts“, moderierte Luca Zangari das Finalstück an.

Kraftvolle und opulente Sequenzen

Nach diesen kraftvollen und opulenten Sequenzen gestaltete Michael Stanek sein Programm mit einem Walzer von Chopin und der Paraphrase auf Giuseppe Verdis Rigoletto von Franz Liszt melodisch, harmonisch und versöhnlich.

Alle Akteure des Abends setzen sich in ihren Studiengängen mit Zahlen, Fakten und Formeln auseinander. Umso beeindruckender war das kreative Einfühlungsvermögen in die ausgewählten Stücke und das Können in ihrem Spiel. Die Handschrift und der Perfektionismus ihres Lehrers Valerij Petasch waren unverkennbar, und selbstverständlich ließ dieser es sich nicht nehmen, mit seiner Eigenkomposition „Jenseits des Regenbogens“ den Konzertabend zu beschließen.