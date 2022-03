Ukrainische Sänger stimmen in Passion und Ostern ein

Zu einer Einstimmung der besonderen Art auf die Kar- und Ostertage lädt die Kurseelsorge Bad Wurzach ein. Am Dienstag, 22. März, um 19.30 Uhr, gastiert in der Stadtpfarrkirche St. Verena voraussichtlich wieder das „Rachmaninov-a-Cappella-Ensemble“ (Odessa/Ukraine) in Bad Wurzach mit liturgischen Gesängen aus der orthodoxen Kirche. Die vier jungen Solo-Sänger sind zurzeit wieder in der Schweiz, Dänemark, Frankreich und Deutschland unterwegs. Mit ihren Stimmen schaffen sie sowohl eine andächtige als auch eine fröhliche Atmosphäre, die den Zuhörern Einblick in die Spiritualität und die Kultur ihrer Heimat vermittelt, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Der Eintritt ist frei, Spenden unterstützen die Künstler. Die Konzertankündigung ist laut Mitteilung unter Vorbehalt der aktuellen Lage in der Ukraine zu verstehen. Kurzfristige Infos können am Konzerttag unter Telefon 07564 / 93 29 33 bei Kurseelsorger und PR Raimund Miller erfragt werden.