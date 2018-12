Turbulenzen zwischen Venus und Pluto

Weitere Aufführungstermine im Dorfstadel in Ziegelbach sind am am Samstag, 29.Dezember, um 20 Uhr, am Sonntag, 30. Dezember, um 14 und 20 Uhr, am Freitag, 4. Januar, um 20 Uhr, am Samstag, 5. Januar, um 20 Uhr, am Freitag, 11. Januar, um 20 Uhr und am Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.bauerntheater-ziegelbach.de Kartenvorbestellung für die Saison ist täglich von 17 bis 19 Uhr und zusätzlich am Samstag und Sonntag auch von 11 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 07564 / 949888.