TSG-Heim ist jetzt fertiggestellt

Nach über 2700 Arbeitsstunden, die alle ehrenamtlich von den Mitgliedern der TSG Bad Wurzach geleistet wurden, geht die Renovierung des Turnerheims zu Ende. Die Stimmung untereinander ist gut, man liegt im Zeitplan und die Festvorbereitungen zur Eröffnung sind in vollem Gange.

Eine Woche vor dem großen Einweihungsfest sind noch Handwerker vor Ort, die den letzten Feinschliff vornehmen – hier noch eine Leiste anbringen und dort noch ein Bild aufhängen. Kein Vergleich zu den vergangenen anderthalb Jahren, als grobe Umbaumaßnahmen an dem geschichtsträchtigen Gebäude anstanden. Als ehemalige Baracke der Aufseher für Internierte aus Jersey wurde das Gebäude insgesamt dreimal umgesetzt, was Spuren an der Substanz hinterlassen hat.

Als sich die TSG dazu entschloss, das Gebäude noch mal zu renovieren, wusste sie noch nicht, dass es vielmehr eine Grundsanierung wird. Sämtliche Wände mussten neu gestellt und ausgefacht werden, die Bausubstanz ließ keine andere Möglichkeit zu. Das Dach war ebenfalls eine große Baustelle, und der Einbau einer Gas-Zentralheizung stand ebenso an. Reinhard Vincon, Christoph Lacher und Florian Tobisch fungierten als Bauleiter und berichteten stolz über den ehrenamtlichen Einsatz ihrer Mitglieder und der großen Unterstützung durch Bad Wurzacher Handwerksbetriebe. Letztere stellten an den Wochenenden Spezialmaschinen zur Verfügung, ohne die der Bau nicht möglich gewesen wäre.

Für die Nachwelt wurden alle Tätigkeiten und Einsätze in einem „Baubüchle“ festgehalten. Darin sind auch die Mahlzeiten dokumentiert, die die Mitglieder für den Bautrupp gekocht hatten, um die Jungs bei Kräften zu halten. Trotz Mehraufwendungen und unvorhersehbaren Ausgaben blieb das Bauteam im budgetierten Rahmen. „Die Kassiererin kann jetzt wieder ruhig schlafen“, bemerkte Thomas Grandl, Vorsitzender der TSG. Und wenn alles nach Plan läuft, steht noch die Anschaffung eines Getränkekühlschranks an.