TSG bestätigt Vorstand im Amt

Thomas Grandl bleibt Vorsitzender der TSG Bad Wurzach. Er wurde bei der Hauptversammlung des Gesamtvereins am Freitagabend im TSG-Schützenhaus einstimmig wiedergewählt.

Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Grandls Vorstandskollegin Marga Loritz. Zu wählen waren auch vier der acht Mitgliedervertreter. Dies sind Elke Tobisch, Doris Burkhart, Roland Rumschik und Daniel Riss. Kassenprüfer sind künftig Jörg Sommer (wie bisher) und Karl Föhr, der Helmut Ziegler ersetzt. Ziegler kandidierte nicht mehr.

Die TSG hat künftig auch einen Datenschutzbeauftragten. Dies ist Peter Müller, der einstimmig benannt wurde. Diese Funktion ist aufgrund der neuen Datenschutzverordnung nötig, die Ende Mai in Kraft tritt. Wegen ihr musste auch ein neuer Paragraf in die Vereinssatzung aufgenommen werden.

Der Gesamtverein hat derzeit 1347 Mitglieder. Das sind laut Grandls Bericht nach mehreren Jahren des Aufwärtstrends etwas weniger als im Vorjahr. „Erstaunlicherweise haben wir in der Altersgruppe bis 18 Jahre einen großen Rückgang, während wir ab 61 Jahren einen großes Plus aufweisen“, so Grandl. „Im Großen und Ganzen sind wir aber zufrieden.“

Als großes Glück bezeichnete es der Vorsitzende, dass die TSG eine Geschäftsstelle hat, die bei Marion und Peter Müller in besten Händen ist. Erfreut ist Grandl auch darüber, dass die TSG über ihre Abteilungen sehr präsent in der Stadt sei, zum Beispiel durch diverse Stadtmeisterschaften und die Teilnahme am Fit-Fun-Shoppingtag.

Wichtigste Aktivität der TSG war nach Grandls Worten im vergangenen Jahr die Ausarbeitung und Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzkonzepts. Dies ist nun nach Beschluss der Hauptversammlung auch in der Vereinssatzung verankert.

Nach dem Kassenbericht von Peter Müller, dem die Kassenprüfer Sommer und Ziegler professionelle und tadellose Arbeit bescheinigten, beantragte Ehrenvorsitzender Eike Schiller die Entlastung. Sie wurde von der Versammlung einstimmig erteilt.

Es folgten die kurzen Jahresbericht aus den sieben Abteilungen (siehe unten).

Diese Berichte spiegelten „den hohen sportlichen und kameradschaftlichen Einsatz des Vereins gerade im Bereich der Jugend“ wider, lobte stellvertretender Bürgermeister Klaus Schütt in seinem Grußwort. Dafür gebühre allen Dank, „wohlwissend, dass es für Vereine nicht einfacher wird“, sagte er mit Blick auf immer höhere Auflagen. „Eine der wichtigsten Aufgaben“ der Stadt sei daher die Unterstützung der Vereine.

Auszeichnungen

Thomas Grandl zeichnete schließlich noch vier Mitglieder für zehnjährige Vereinszugehörigkeit aus. Die Ehrenmünze in Silber erhalten Heidi Fassnacht, Andrea Maurus, Norbert Lehr und Marco Hoffmann.

Die Ehrenmünze in Gold überreichte der Vorsitzende an Anja Vitas und Martina Miller als langjährige Übungsleiter. In Abwesenheit wurde damit auch Rudolf Sauter ausgezeichnet, ehe Vitas und Miller auch Grandl selbst eben solch eine Münze überreichten.

Die Abteilungsberichte

Volleyball: Thomas Schulz, stellvertretender Abteilungsleiter, berichtete in Vertretung des neuen Chefs Lorenz Jäger, dass es in der neuen Saison wieder ein Damenteam geben wird. Auch eine U-20- und eine U-13-Mannschaft sowie ein zweites Freizeitteam „Uhu“ wird man neben dem ersten UHU-Team und zwei Herrenmannschaften melden. Die 35. Stadtmeisterschaft war wieder gut besetzt, der Sommer-Beach-Cup steht am 18. August an.

Leichtathletik: 92 Mitglieder hat die Abteilungen, berichtete deren Leiter Siegfried Baer. Dank intensiver Arbeit der Jugendleiter und Eltern habe man eine sehr positive Nachwuchsarbeit. Baer kritisierte, dass die Laufbahn auf dem Salvator-Sportgelände durch Rasenmäher und Fußballstollen immer wieder beschädigt werde. Die Abteilung habe diese Schäden in mühsamer Arbeit ausbessern müssen.

Fußball: Abteilungsleiter Dieter Seitz berichtete von einem „relativ zufriedenstellenden Jahr“. Zwei Jugendteams wurden Meister, drei weitere Vizemeister, die Herren kämpfen derzeit um den Aufstieg in die Bezirksliga. Außerdem richtete die TSG 18 Jugend-Bezirksturniere für den Verband aus. Äußerst unschön dagegen ist, dass nachts Unbekannte auf das Sportgelände eindringen und dort sogar Scherben auf dem Fußballplatz eingraben.

Kegeln: Zufrieden ist die Kegelabteilung, wie deren Leiter Reinhold Butscher berichtete. Er hob vor allem die Jugend hervor. Das A-Jugend-Team der Mädchen hat sich ebenso für die anstehenden Deutschen Meisterschaften (DM) qualifiziert wie Jana Brandauer im Einzel. Butscher berichtete zudem von Umbau und Renovierung des Vereinsheims und dem Bau einer mobilen Kegelbahn, die sich bereits mehrfach bewährt habe.

Sportschießen: Drei DM-Teilnehmer (Catharina Westermayer, Anna Gütler, André Loritz) hat auch diese TSG-Abteilung, wie ihr Chef Robert Kasper berichtete. Außerdem hat sie Teams in der Verbands- (Luftgewehr) und der Landesliga (Kleinkaliber). Das Schützenheim hat eine neue Wasserleitung, nun steht die Schießstandprüfung an. Geplant ist laut Kasper der Bau elektronischer Schießstände. Die Mitgliederzahl ist gestiegen, „vor allem der Bogensport ist im Kommen“.

Tischtennis: Auch diese Abteilung wird größer, wie Leiter Klaus Mahle berichtete, vor allem im Jugendbereich. So wird es künftig eine zweite Jugendmannschaft geben. Er betonte eindringlich, wie wichtig Defibrillatoren sind. Bei einem Bezirksturnier in Bad Wurzach brach ein Spieler mit Herzproblemen zusammen, „glücklicherweise war unter den Aktiven eine Ärztin“, so Mahle. Er sei daher sehr froh, dass nun ein „Defi“ für die Halle angeschafft wird.

Turnen: 28 Übungsleiter (davon zehn mit Lizenz) und 44 Übungshelfer hat die Abteilung derzeit, berichtete Leiter Thomas Grandl. Allerdings haben die Turner zuletzt erheblich an Mitgliedern unter zehn Jahren verloren, während es im Bereich bis 40 Jahre große Zuwächse gab. Ein Kraftakt ist das Vereinsheimprojekt, das, als Renovierung begonnen, zu einem kompletten Neubau wurde. Grandl bezifferte allein die Materialkosten auf 45 000 Euro, die fast zur Hälfte mit einem Kredit finanziert werden müssen. Am 9. Juni wird der Bauabschluss mit einem Tag der offenen Tür und einem Open-Air mit Marshy Soil gefeiert.