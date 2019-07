TSG Bad Wurzach: Die „Macht vom Ried“ ist wieder da

Für die TSG Bad Wurzach war die fußballfreie Zeit aufgrund der drei erfolgreich absolvierten Relegationsspiele um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga sehr kurz. Nach nur drei Wochen Pause steckten den Spielern von Trainer Roman Hofgärtner beim Trainingsauftakt am 15. Juli noch die ausgiebigen Aufstiegsfeierlichkeiten inklusive Mannschaftsausflug nach Cannobio am Lago Maggiore in den Beinen. Dies tat der Euphorie bei der selbst ernannten „Macht vom Ried“ jedoch keinen Abbruch: „Alles gut, wir sind alle happy“, versicherte Hofgärtner.

In der Vorbereitung ging es laut dem Trainer vorrangig darum, die Spieler in Sachen Kraft und Kondition wieder auf Vordermann zu bringen. Der taktisch-technische Feinschliff des eingespielten Teams erfolge erst später. „Die Pause ist so kurz, da verlernt man nicht allzu viel, was unser System angeht“, meinte Hofgärtner.

Personell hat sich bei den Riedstädtern nur wenig getan. Als besonders wichtig erachtet Hofgärtner, der vor seiner vierten Saison als TSG-Trainer steht, dass der Kader zusammengeblieben ist und kein einziger Abgang zu verzeichnen ist. Nach seinem Landesligajahr bei der SG Kißlegg kehrte in Matthias Müller zwar ein ehemaliger Stammspieler zurück, aus beruflichen Gründen ist jedoch unklar, in welchem Umfang er zur Verfügung steht. Der vom FC Isny gekommene Marcus Weber hat sich erneut verletzt und fällt die gesamte Saison aus. In Kevin Rölle von der SGM Tannheim/Aitrach und Markus Holzmann vom SV Immenried stießen zwei weitere ehemalige TSG-Akteure hinzu, die sich laut Hofgärtner „für die erste Mannschaft gerne anbieten können“.

Die Frage nach den Zielen für die neue Saison beantwortet Hofgärtner eindeutig: „Das Ziel kann natürlich nur der Klassenerhalt sein, das ist ja klar. Wir sind als Letzter noch in diese Liga gerückt. Diese wurde aufgestockt und es wird extrem viele Absteiger geben. Wir haben uns nicht verstärken können, da wäre es natürlich vermessen, was anderes zu sagen.“ Um die Liga fundiert bewerten zu können, kenne er sich „noch zu wenig aus“ und nennt als Meisterschaftsfavoriten deshalb „die üblichen Verdächtigen“: Die Landesligaabsteiger SG Kißlegg, FC Leutkirch und SV Oberzell sowie den TSV Heimenkirch, SV Beuren und „vielleicht Mochenwangen“.

Kritik am Spielplan

Nach vier Jahren Bezirksligaabstinenz hat es das Auftaktprogramm der Bad Wurzacher in sich: Im Saisoneröffnungsspiel am Mittwoch, 14. August, geht es um 18.30 Uhr auswärts gegen den letztjährigen Vizemeister TSV Heimenkirch, der in der Landesligarelegation gegen die TSG Ehingen mit 2:3 den Kürzeren zog. „Das wird natürlich ein knackiger Auftakt, da müssen wir uns nichts vormachen“, bekennt Hofgärtner. Auch die erste Aufgabe im heimischen Riedstadion am Donnerstag, 22. August (18.15 Uhr), gegen den Vorjahresvierten SV Mochenwangen – der gerade den Schussenpokal gewonnen hat – dürfte nicht viel einfacher werden.

Deutliche Kritik übte Hofgärtner am Spielplan, auch wenn seine Mannschaft aufgrund eines Freiloses in der ersten Bezirkspokalrunde sogar etwas besser davonkommt. „Ich finde es katastrophal, dass in der Urlaubszeit fünf Spiele in zwei Wochen angesetzt werden.“ Seiner Meinung nach hätten die englischen Wochen „locker“ in den September gelegt werden können, „wenn die Urlaubszeit vorbei ist“. Weil in der neuen Saison 18 Mannschaften in der Bezirksliga spielen und es somit 34 Spieltage gibt, geht es extrem früh los.

Hofgärtner lässt auch das Argument nicht gelten, dass alle Teams davon betroffen seien. „In der Regel ist es so, dass längst nicht alle die gleiche Kadergröße haben. Dann ist es natürlich schon ein Unterschied, ob bei einem 16-Mann-Kader sechs Leute im Urlaub sind oder in einem 22-Mann-Kader.“ Auch die Tatsache, dass der erste Spieltag unter der Woche angesetzt wurde, empfindet er als „ein bisschen seltsam“. Aber: „So ist es halt, wenn man unerwartet in die Bezirksliga aufsteigt.“