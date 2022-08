Trotz Trockenheit „gut bis sehr gute“ Getreideernte im Allgäu

Entwarnung beim Getreide: Trotz der zurückliegenden heißen und trockenen Wochen sei die diesjährige Ernte „gut bis sehr gut.“ Das berichtet Hermann Gütler, Eigentümer der Stelzenmühle in der Bad Wurzacher Ortschaft Eggmannsried.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt er außerdem, was ein Raketenangriff auf die ukrainischen Hafenstadt Odessa mit dem Weizenpreis in Oberschwaben zu tun hat.

„Im Großen und Ganzen ist die Getreideernte fertig“, so Gütler. Glücklicherweise habe die Trockenheit auf Mahlgetreide wie Weizen, Dinkel, Roggen oder Gerste keine größeren negativen Auswirkungen gehabt, sagt der Müllermeister. Er bezeichnet die diesjährige Getreideernte als „gut bis sehr gut.“

Unsicherheit beim Mais

Noch nicht ganz klar sei dagegen, wie es beim Mais aussieht. Dessen Ernte stehe noch bevor. Beim Silomais in der Region Oberschwaben-Bodensee zumindest sehe es ebenfalls sehr gut aus. „Der am Bodensee steht so schön, das wird sicher eine gute Ernte werden“, blickt Gütler voraus.

In anderen Regionen dagegen drohe eine schlechtere Ernte. Schon hundert Kilometer weiter nördlich komme man an vertrockneten Maisfeldern vorbei, so Gütler.

Die Stelzenmühle in Eggmannsried. (Foto: Steffen Lang)

Da er hier kein Fachmann sei, könne er nicht sicher sagen, wie die Erträge bei der Ernte von Körnermais (er wird später abgeerntet und als Tierfutter oder Lebensmittel verwendet, Anm. d. Red.) in anderen Regionen durch die Trockenheit schlussendlich beeinflusst wird. Es sei aber durchaus mit geringeren Erträgen zu rechnen.

Oberschwaben als Paradies

Vergleiche man die Region hier mit anderen Teilen Deutschlands oder auch Baden-Württembergs, müsse man definitiv feststellen, dass man in Oberschwaben und im Allgäu aus landwirtschaftlicher Sicht im Paradies lebe, betont der Müllermeister.

Zumindest mit Blick auf das Getreide sei die Situation aber in ganz Deutschland entspannt. Versorgungsprobleme gebe es bei Weizen, Dinkel, Roggen oder Gerste nirgends. Nach wie vor sei Deutschland, wie die gesamte EU, hier ein Exportland.

Was trotz des eigentlich ausreichend vorhandenen Getreides noch spannend werden könnte, so Gütler, sei die weitere Preisentwicklung. Wie bei vielem anderen bestimmt auch hier längst der Weltmarkt, was ein Landwirt in Oberschwaben für sein Getreide bekommt.

Die aktuellen Preise an den entscheidenden Börsen in Paris und Chicago können bei Termingeschäften den Verkaufspreis in Bad Wurzach, Leutkirch oder Isny bestimmen.

437,75 Euro für eine Tonne Weizen

Und diese Preise wiederum werden derzeit stark von der Situation an den Exporthäfen am Schwarzen Meer bestimmt. Infolge Russlands Angriffskrieges gegen die Ukraine stieg etwa der Preis an der Börse in Paris zuletzt kontinuierlich an.

Der Höchstpunkt wurde laut den auf dem Informationsportal Proplanta veröffentlichten Daten Mitte Mai mit einem Preis von 437,75 Euro für eine Tonne Weizen erreicht. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren lag dieser Wert noch bei rund 150 Euro.

Schaut man sich den Verlauf über die vergangenen Monate an, kann man auch an der Kurvenentwicklung die jeweiligen politischen Entwicklungen erkennen. So fällt etwa der Preis nach der, unter Mithilfe der Türkei ausgehandelten, Einigung zwischen Russland und der Ukraine über den Weizenexport sichtbar.

Um kurz darauf nach dem russischen Raketenangriff auf den Hafen von Odessa wieder anzusteigen.

Eigenes Interesse der Türkei

Dass die Türkei hier bei der Vermittlung offenbar eine so große Rolle gespielt hat, dürfte laut Gütler auch daran liegen, dass das Land selbst ein großes Interesse an dieser Einigung hat. Schließlich verfüge die Türkei über mehrere große Mühlen, die sich über die Länder am Schwarzen Meer mit Weizen eindecken, denn sie anschließend als Mehl weiter exportieren.

Mit Blick auf die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine auf den internationalen Weizenmarkt habe Gütler eine Beobachtung gemacht: Nachdem monatelang gewarnt wurde, dass es ohne den Export aus der Ukraine zu einem Notstand komme, würden nun die vollen Schiffe teils keine Abnehmer für den geladenen Weizen finden.

Da die Kunden in der Zwischenzeit teils auf andere Bezugsquellen umgestellt hätten und nun gar keine Kapazität mehr hätten.

Aktuell liegt der Preis an der Pariser Börse relativ konstant bei rund 335 Euro. Dass, so Gütler, sei ein Niveau, mit dem alle Beteiligten leben könnten, auch die Landwirte. Entscheidend wird dieser Preis, wenn er etwa mit Landwirten ein Termingeschäft vereinbart. Also mit diesem ausmacht, dass dieser zu einem bestimmten Datum eine bestimmte Menge zum dann aktuellen Börsenpreis liefert.

Fixe Preise bei Anbauvertrag

Im Gegensatz dazu werde bei einem sogenannten Anbauvertrag der Preis schon im Herbst fix gemacht. Dann vereinbart er etwa mit einem Landwirt, dass dieser ihm eine bestimmte Menge der Ernte, beispielsweise zwei Drittel liefert.

Zur Absicherung, damit er als Verarbeiter später das Mehl dann auch in passender Menge und zu einem passenden Preis weiter verkaufen kann, vereinbart Gütler dann im gleichen Zuge einen Liefervertrag mit einem Abnehmer, etwa einer Bäckerei. was in der Zwischenzeit auf dem Weltmarkt passiert, ist für ein solches Vertragskonstrukt dann unerheblich, alle Beteiligten haben Planungssicherheit.

Es könne aber durchaus auch Sinn machen, mit einem Händler oder Landwirt einen Kauf zum Tagespreis zu vereinbaren. Mit einem Händler zum Beispiel habe er diese Absprache schon länger. Über die Zeit würden sich die Preisschwankungen dann ausgleichen.

Das Wichtigste bei alledem sei es, dass man vertrauensvoll mit seinen Lieferanten und Kunden zusammenarbeite. Bisher sei es ihm noch nie passiert, dass jemand einen Vertrag platzen lassen habe, so Gütler.